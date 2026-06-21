Iván Ferreiro celebra 35 años de carrera en una gira impulsada por energía renovable

Treinta y cinco años después de subirse por primera vez a un escenario, Iván Ferreiro continúa recorriendo carreteras y acumulando canciones. El músico gallego celebra este 2026 sus tres décadas y media de trayectoria con la gira Hoy x Ayer, un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera que, además, incorpora un componente innovador: será una de las cuatro giras impulsadas por soluciones energéticas de origen 100% renovable dentro de la iniciativa Music Feat Energy.

El proyecto promovido por Repsol y Warner Music Spain, acompañará durante este año las giras de Iván Ferreiro, Dani Fernández, Marlon y Veintiuno. Entre las cuatro sumarán cerca de 90 conciertos y recorrerán más de 47.000 kilómetros utilizando combustible de origen 100% renovable, en una apuesta por avanzar hacia una música en directo más sostenible.

Hoy x Ayer

La gira Hoy x Ayer supone para Ferreiro una mirada retrospectiva a una carrera que comenzó a principios de los años noventa y que ha dejado algunas de las canciones más reconocidas del pop español, primero al frente de Los Piratas y posteriormente en solitario.

Lejos de plantearse como un ejercicio de nostalgia, esta gira busca reinterpretar ese repertorio desde el presente, conectando con distintas etapas creativas y acercando sus canciones a nuevas generaciones de oyentes.

En este contexto, la incorporación de medidas destinadas a reducir el impacto ambiental de los desplazamientos añade una nueva dimensión en la gira. La iniciativa une así la celebración de una larga trayectoria musical con la búsqueda de modelos más sostenibles para la industria cultura.

Música impulsada por energía renovable

La colaboración entre Repsol y Warner Music Spain forma parte de un acuerdo más amplio para avanzar en la descarbonización de la actividad musical en España. Dentro de este proyecto, ambas compañías han anunciado también el suministro de energía con garantía de origen 100% renovable a El Náutico de San Vicente do Mar (Pontevedra), una de las salas de conciertos más emblemáticas del país.

Además, el espacio contará con un escenario impulsado por energía solar y acogerá conciertos exclusivos vinculados a las cuatro gira participantes. La iniciativa incluye igualmente un estudio profesional de grabación móvil alimentado por energía solar que acompañará a los artistas durante sus desplazamientos.

Un reto para la industria musical

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales desafíos para la música en directo, especialmente en lo relacionado con la movilidad y el consumo energético en giras y festivales. En esta línea, Repsol ha anunciado también la puesta en marcha de un proyecto para asesorar a festivales en la implantación de soluciones energéticas eficientes y elaborar el primer estudio sobre la huella de carbono de la música en directo en España.

Mientras, Iván Ferreiro continúa celebrando 35 años de canciones sobre los escenarios. Una gira que repasa el camino recorrido y que, al mismo tiempo, busca explorar nuevas formas de entender el futuro de la música en directo.

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