Efemérides de hoy 21 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 21 de junio?

El 21 de junio de 2004, la aeronave 'SpaceShipOne' hace historia al completar el primer vuelo espacial tripulado de carácter estrictamente privado. Diseñada por Burt Rutan, uno de los ingenieros estadounidenses más destacados, y financiada por Paul Allen, cofundador de Microsoft, la aeronave pudo ascender hasta los cielos e incluso sobrepasarlos. El vehículo permaneció en el espacio durante 3 minutos y 15 segundos antes de iniciar una reentrada atmosférica estabilizada por su sistema aerodinámico de alas plegables. A pesar de sufrir un serio desvío de balanceo durante el ascenso y un fallo menor en el tren de aterrizaje al tomar tierra, el piloto Mike Melvill logró controlar la nave, convirtiéndose oficialmente en el primer astronauta comercial de la historia y consolidando el inicio de la industria aeroespacial privada.

Un 21 de junio, pero de 1933, el régimen de Adolf Hitler inicia el desmantelamiento definitivo del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) mediante un decreto del Ministerio del Interior. Aunque el Partido Comunista (KPD) ya había sido desarticulado tras el incendio del Reichstag, la supresión del SPD privó a la última gran fuerza opositora de izquierda de todo derecho a tener representación política, ejercer propaganda o celebrar reuniones. La caída en cadena de los partidos restantes (como el Zentrum y el DNVP) ocurrió en las siguientes dos semanas debido a la presión de la Sturmabteilung (SA) y la Schutzstaffel (SS), culminando el 14 de julio de 1933 con la promulgación de la Ley contra la Formación de Nuevos Partidos que instauró formalmente el partido único. Sin ninguna organización que pudiera hacer oposición, los nazis consolidaron el control total de cara a las elecciones del 12 de noviembre de ese mismo año.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de junio?

1813.- Wellington derrota a los franceses en Vitoria (España) y Napoleón tendría que devolver la corona del país a Fernando VII.

1814.- Fernando VII restablece la Inquisición en España y en América.

1908.- Unas 500.000 personas reclaman en Hyde Park (Londres) el derecho al voto femenino.

1948.- La Universidad Victoria de Manchester presenta la 'Máquina Experimental de Pequeña Escala Manchester' (SSEM), apodada 'Baby', primer ordenador capaz de almacenar programas.

1978.- El musical 'Evita', de Andrew Lloyd Webber, se estrena en el Prince Edward Theatre del West End de Londres.

1991.- Narasimha Rao toma posesión como primer ministro de la India, un mes después del asesinato de Rajiv Gandhi, hijo de Indira.

2002.- La OMS declara a Europa, incluida España, libre de poliomielitis.

2008.- El transbordador 'Princess of Stars', con 862 personas a bordo, naufraga en Filipinas por el tifón 'Fengshen'. Sobreviven 48 personas.

2020.- Termina el estado de alarma en España decretado por el coronavirus el 14 de marzo de 2020, y prorrogado hasta en seis ocasiones.

2021.- Jon Rahm, primer español en ganar el US Open de Golf.

2022.- La medalla del premio Nobel de la Paz el periodista ruso Dmitry Muratov es subastada en Nueva York por 98,3 millones de euros.

¿Quién nació el 21 de junio?

1905.- Jean Paul Sartre, escritor y filósofo francés.

1918.- María Luisa Ponte, actriz española.

1933.- Joaquín Blume, gimnasta español.

1948.- Ian McEwan, escritor británico.

1955.- Michel Platini, futbolista francés.

1961.- Manu Chao, músico francés.

1985.- Lana Del Rey, cantante estadounidense.

¿Quién murió el 21 de junio?

1527.- Nicolás Maquiavelo, político y escritor italiano.

1898.- Manuel Tamayo y Baus, dramaturgo español.

1970.- Ahmed Sukarno, primer presidente de la República de Indonesia.

2003.- León Uris, novelista estadounidense de origen judío.

2013.- Miguel Narros, director de escena español.

2014.- Gerry Conlon, uno de los 'cuatro de Guildford'.

2025.- Ignacio Araujo, arquitecto español.

¿Qué se celebra el 21 de junio?

Hoy, 21 de junio, se celebra el Día Europeo de la Música.

Horóscopo del 21 de junio

Los nacidos el 21 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 21 de junio

Hoy, 21 de junio, se celebra santa Demetria de Roma.