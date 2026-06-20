El torero Tomás Angulo herido de gravedad tras una cogida en la plaza de Moralzarzal

El torero Tomás Angulo ha sido herido "de gravedad" tras ser cogido por un toro esta tarde de sábado en la plaza de Moralzarzal (Madrid), donde sufrió varias cornadas que le afectaron la arteria femoral, según el parte médico.

Angulo fue cogido por el segundo toro de la tarde, de la ganadería de Valdefresno, que le corneó en dos ocasiones cuando toreaba con la muleta. Según el parte médico, el torero extremeño ha sufrido una herida por asta de toro en el tercio superior del muslo izquierdo en la cara anterior "con una trayectoria hacia arriba de unos 20 centímetros", afectando "en unos 7 centímetros la arteria femoral". Además, la herida ha provocado también desgarros musculares.

El torero presenta además otra herida por asta en la parte posterior del muslo de unos 15 centímetros, que ha afectado varios músculos y ha alcanzado el fémur. El parte médico también recoge una contusión en el hemitórax derecho, heridas en el cuero cabelludo y en la cara, y un varetazo en la parte posterior del muslo derecho.

A raíz de las heridas sufridas, el parte médico concluye con un "pronóstico muy grave" para el torero extremeño.

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