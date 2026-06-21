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CASO BEGOÑA

La Policía Nacional rechaza las sospechas del juez Peinado sobre los escoltas de Begoña Gómez y defiende la profesionalidad de sus agentes

La institución ha defendido con firmeza la actuación de sus funcionarios, y ha rechazado cualquier planteamiento que ponga en duda su compromiso con la legalidad.

Begoña Gómez

Begoña Gómez EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La Dirección General de la Policía Nacional ha salido al paso de las afirmaciones realizadas por el juez Juan Carlos Peinado en el auto, por el que acuerda la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En un comunicado difundido este domingo, el organismo ha expresado su desacuerdo con las consideraciones del magistrado, acerca de una posible participación de los escoltas policiales, en una eventual fuga de la investigada.

La reacción policial llega después de que el juez adoptara diversas medidas cautelares contra Begoña, entre ellas la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. En la resolución judicial, Peinado argumenta la existencia de un riesgo de fuga y señala que los agentes encargados de su protección, podrían llegar a colaborar en una hipotética fuga, ya fuera por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de sus superiores.

La Policía Nacional defiende la profesionalidad de los agentes

Ante estas afirmaciones, la Policía Nacional ha defendido con firmeza la actuación de sus funcionarios, y ha rechazado cualquier planteamiento que ponga en duda su compromiso con la legalidad. Según el comunicado, los agentes desempeñan sus funciones bajo los principios de neutralidad política, imparcialidad y pleno respeto al ordenamiento jurídico, por lo que consideran improcedente sugerir que podrían participar en actuaciones destinadas a obstaculizar la acción de la justicia.

La institución ha destacado que la confianza de la ciudadanía en el cuerpo se sustenta en una larga trayectoria de servicio público, y en el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, ha manifestado que cualquier valoración basada en hipótesis sin respaldo objetivo, puede afectar injustamente a la imagen y credibilidad de los policías.

No obstante, la Dirección General también ha querido subrayar su respeto a la independencia judicial y al papel que desempeñan los tribunales dentro del Estado de derecho. En este sentido, ha señalado que la defensa de la honorabilidad de los agentes es plenamente compatible con el acatamiento de las decisiones adoptadas por los órganos judiciales. El pronunciamiento evidencia así una inusual discrepancia institucional en torno a las motivaciones expuestas, para justificar las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez.

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