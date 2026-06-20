Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE en las primarias de Baleares

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado este sábado que no concurrirá a las próximas primarias de su partido para ser la candidata socialista a la Presidencia del Govern balear en las elecciones autonómicas de 2027.

Armengol ha comunicado su decisión durante la reunión del Consell Polític del PSIB celebrada en Palma, donde ha explicado que considera que este es el paso más adecuado en el actual contexto político. Asimismo, ha expresado su intención de liderar la candidatura socialista de Baleares al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales.

"Es lo mejor que podemos hacer en estos momentos"

"Lo hago por una responsabilidad enorme con el momento que vivimos, creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos", ha subrayado.

Con este anuncio, la dirigente socialista descarta volver a encabezar la lista autonómica del partido tras haber sido presidenta del Govern entre 2015 y 2023. Su decisión abre ahora un nuevo proceso dentro del PSIB para elegir a la persona que liderará el proyecto socialista en Baleares de cara a los comicios de 2027.

A pesar de renunciar a la candidatura autonómica, Armengol mantendrá un papel destacado tanto dentro del partido como en la política nacional.

El próximo mes de julio se votará a la persona que encabezará la candidatura socialista a la presidencia del Govern en las elecciones autonómicas de 2027, y que se enfrentará a la actual presidenta autonómica, Marga Prohens del Partido Popular. Entre los nombres mejor situados para asumir ese puesto suena el de Rosario Sánchez, la actual secretaria de Estado de Turismo.

"Volveremos a gobernar esta Comunidad Autónoma"

"Tengo muchísimas ganas de ganar las elecciones en las Islas Baleares, que son mi pasión. No dejéis que nadie os diga que no es posible; hacedme caso: en 2027 volveremos a gobernar esta Comunidad Autónoma", ha sentenciado Armengol.

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