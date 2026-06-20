Una niña de cuatro años muere ahogada en una piscina de un hotel en Lanzarote

Una niña de 4 años ha fallecido esta tarde de sábado tras ser rescatada de la piscina de un hotel en Playa Blanca (Lanzarote) con signos de ahogamiento. En concreto, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 13:30 horas.

Una llamada alertó de que habían sacado del agua a una menor que precisaba asistencia sanitaria urgente, y mientras las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudían al lugar, un enfermero coordinador presente en la sala operativa comprobó durante la llamada que la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria. En ese momento, el enfermero facilitó al socorrista las instrucciones telefónicas necesarias para que se iniciaran de inmediato las maniobras de reanimación.

Tras llegar al hotel, el personal sanitario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque finalmente no pudieron revertir la parada y tuvieron que confirmar el fallecimiento de la menor.

Por su parte, efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y agentes de la Policía Local aseguraron una zona próxima para facilitar la toma de tierra y posterior despegue de un helicóptero medicalizado que se activó. Además, agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de instruir las diligencias correspondientes.

Segundo fallecido tras el accidente en una playa de Tarragona

Otro menos de 13 años ha muerto la madrugada de este sábado en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras un accidente este viernes en la playa de l'Arrabassada, en Tarragona, en el que otro menor de 12 años perdió la vida tras ahogarse en una zona rocosa. Así lo han dado a conocer fuentes hospitalarias, tras el ingreso de dos jóvenes de 13 años en estado crítico en el hospital, uno de los cuales ha acabado falleciendo.

Según ha informado Protección Civil, el suceso ha tenido lugar en torno a las 15:30 horas del viernes, cuando los socorristas informaron de que seis menores que se estaban bañando en la zona de la cueva del Gos tenían serias dificultades para regresar a la orilla. Hasta la playa tarraconense se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra, de la Cruz Roja, de Salvamento Marítimo y del Sistema de Emergencias Médicas.

Tres de ellos consiguieron salir por sus propios medios, mientras que los otros tres necesitaron la intervención de los equipos de rescate. Dos de las víctimas fueron localizadas por el servicio de salvamento de Cruz Roja. Una pudo ser evacuada desde una embarcación, mientras que para alcanzar a la segunda los socorristas tuvieron que lanzarse al agua en una zona de especial riesgo por las corrientes y la fuerte resaca.

El tercer menor fue localizado y evacuado por un helicóptero de Salvamento Marítimo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.