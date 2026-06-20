Matías Prats, sobre el 'Yellow day': "¿Quién inventó este día?"

Este 20 de junio se ha celebrado el 'Yellow Day', una fecha conocida como el día más feliz del año. Y sí, Matías Prats no ha podido resistirse a hacer uno de sus famosos chascarrillos en pleno programa...

"¿Quién inventó este día?", concluyó el presentador tras dar paso a uno de los temas del día: el 'Yellow day'.

"A pesar de todo lo que les estamos mostrando en estos últimos minutos, si hay un día en el año en el que deberíamos tener motivos para estar felices, es hoy... Este sábado es el Yellow Day, el día más feliz, por una combinación de factores, el buen tiempo, las horas de luz y la cercanía de las vacaciones... ¿quién inventó este día?", dijo el periodista y presentador de Antena 3 Noticias.

Como ha adelantado el propio Matías, las razones del Yellow Day son también el poder disponer de más tiempo libre, una mayor vida social, más actividades al aire libre, la sensación de libertad, la motivación por los planes y objetivos de verano...

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