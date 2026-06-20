Muere ahogado un hombre de mediana edad en una playa de Barcelona

Un hombre de mediana edad ha perdido la vida este sábado por la mañana tras ahogarse en la playa de Sant Miquel, en Barcelona, según ha comunicado Protecció Civil. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 6:59 horas a través del teléfono 112, cuando todavía no se había activado el dispositivo de vigilancia en la playa.

Hasta la zona han acudido cuatro ambulancias del SEM, junto con efectivos de los Mossos d’Esquadra y de la Guàrdia Urbana, aunque no ha sido posible salvar a la víctima. El fallecido no llevaba documentación, por lo que por el momento no ha trascendido su identidad.

Con este caso ya son tres las personas que han muerto en playas catalanas desde el comienzo de la temporada de baño, iniciada el pasado 15 de junio. Este mismo viernes, otras dos personas menores de edad perdían la vida en la playa de l’Arrabassada, en Tarragona.

Muere ahogado un niño de tres años en Málaga

Esta misma semana ocurría una noticia similar, pero en Málaga, donde un menor de tres años perdía la vida ahogado tras caerse a la piscina de un cortijo en la localidad de Periana.

Los hechos ocurrieron sobre las 8:30 horas de la mañana, y era un particular el que alertaba al 112 Emergencias Andalucía.

Inmediatamente se dio el aviso a la Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del 061 que tras desplazarse al lugar de los hechos, no pudieron hacer nada con el menor. La víctima estaba de turismo con su familia y eran extranjeros. Desde el Consistorio se han pronunciado y han señalado que "hoy es un día profundamente triste para nuestro pueblo".

Muere un niño de 2 años tras caer a un canal de riego

El pasado lunes 15 de junio, un niño de dos años sufrió un ahogamiento tras caer a un canal de riego en Rena, muy cerca de la localidad pacense e Villanueva de la Serena. Y este miércoles fallecía, según confirmaron fuentes del Servicio Extremeño de Salud.

El suceso tuvo lugar a las 15:40 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso en el que le alertaban de la caída de un menor al agua en las inmediaciones de una carretera de la provincia de Badajoz.

Hasta el lugar del incidente, a la altura del kilómetro 110 de la carretera N-430, se desplazaron efectivos sanitarios con una unidad de Soporte Vital Básico y a agentes de la Guardia Civil, donde fue atendido por los servicios de emergencia.

El menor, que había sufrido un episodio de ahogamiento por inmersión, fue trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva tras el suceso ocurrido en la tarde del lunes. Pero debido a su estado, fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde ha permanecido ingresado en la UCI hasta su fallecimiento.

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