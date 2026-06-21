Colombia decide su próximo presidente en segunda vuelta con más de 300.000 votantes llamados a las urnas en España

Colombia celebra este domingo la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales con más de 41 millones de ciudadanos llamados a las urnas. El ultraderechista Abelardo de la Espriella parte como favorito frente al izquierdista Iván Cepeda, en una votación que decidirá al sucesor de Gustavo Petro. Esta votación llega tras una campaña especialmente tensa, marcada por el triunfo en primera vuelta de Espriella y diversas polémicas, como la injerencia de Estados Unidos, el uso político de la camiseta de la selección de fútbol o el paroxístico protagonismo del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella llega a la cita como favorito en las encuestas. El abogado, que se presenta como un 'outsider' de la política colombiana, ha pasado de rondar el 20% de intención de voto a principios de año a situarse cerca del 50% en la recta final de la campaña. Según los sondeos, aventajaría en casi ocho puntos a Cepeda, que se movería en torno al 44%, mientras el voto en blanco supera el 6%.

Los colombianos deciden entre dos modelos de país

Los 41 millones de colombianos registrados para votar vuelven a decidir entre dos modelos de país diametralmente opuestos. Están en medio de una clara polarización a tenor de los resultados de la primera vuelta de mayo. En esta, De la Espriella superó por 660.000 votos a Cepeda, con más de 406.000 papeletas en blanco, otras 245.000 nulas y una abstención de 17 millones de personas.

La campaña ha estado marcada por una tensión creciente. De la Espriella ha recibido el respaldo de sectores conservadores, entre ellos el de Paloma Valencia, tercera en la primera vuelta, y el del expresidente Álvaro Uribe. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha significado también la vuelta a una mayor injerencia de Washington en los últimos procesos electorales de la región sudamericana. El presidente estadounidense ha expresado en varias ocasiones su simpatía por el candidato ultraderechista y ha sugerido que las relaciones entre Washington y Bogotá dependerán del resultado electoral.

Paralelamente, el presidente saliente también ha ocupado buena parte del debate. Gustavo Petro ha sido cuestionado por su participación durante la campaña y por poner en duda el resultado de la primera vuelta, llegando a sugerir la posibilidad de fraude. Un juez llegó a ordenarle que se abstuviera de intervenir en la contienda tras aceptar una tutela presentada por ciudadanos. Cepeda, considerado su heredero político, no ha respaldado esas acusaciones.

Colombia vive un momento delicado

Colombia arrastra una crisis significativa en el sistema sanitario, con el modelo de intermediación privada en entredicho y la reforma de Petro archivada tras más de un año de desacuerdos en el Congreso. A ello se suma el deterioro de la seguridad. En los últimos cinco años, los grupos armados han duplicado sus integrantes, con el Clan del Golfo como uno de los casos más relevantes.

El narcotráfico continúa siendo el motor de buena parte de estas dinámicas violentas. La mano dura, respaldada por las políticas de Washington, propuesta por De la Espriella para combatir a estos grupos, contrasta con la apuesta de Cepeda por terminar de aplicar los acuerdos firmados con la extinta guerrilla de las FARC allá por 2016 en La Habana y revisar el plan de "paz total" de Petro, cuyos "vacíos, desaciertos y errores" deben ser subsanados.

Sea quien sea el próximo presidente, deberá llevar sus promesas electorales a un Congreso donde el ahora oficialista Pacto Histórico es la mayor fuerza política en ambas cámaras, seguido de Centro Democrático, lo que vaticina una importante polarización, en la que otras formaciones clásicas, como liberales y conservadores, serán decisivas para conformar mayorías y posibles coaliciones de gobierno.

Más de 300.000 colombianos llamados a las urnas en España

Cerca de 308.000 electores están habilitados en España para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que comenzó el lunes pasado y termina este domingo, cuando los comicios se celebran en el país sudamericano. Los electores pueden votar en 24 ciudades españolas entre las 8:00 y las 16:00 horas, aunque Madrid concentra el 39% del censo, con más de 120.000 votantes.

En la primera vuelta, los colombianos residentes en España votaron en sentido contrario al resultado nacional. Iván Cepeda fue el más apoyado, con 54.162 votos, el 42,57%, mientras que De la Espriella obtuvo 51.858 papeletas, el 40,76%. La participación en España fue del 41,44%, por debajo de la registrada en Colombia, que rozó el 58%.

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