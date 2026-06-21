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Irán y EEUU retoman el diálogo en Suiza pese a la tensión por el cierre del estrecho de Ormuz

El portavoz de la delegación iraní, Esmail Baqaei, ha señalado que Teherán acudirá a las conversaciones con la intención de verificar que los acuerdos alcanzados se respetan plenamente.

Estrecho de Ormuz

Estrecho de Ormuz EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos se reúnen este domingo en la localidad suiza de Bürgenstock, para mantener su primer encuentro de alto nivel desde la firma del preacuerdo destinado a poner fin al conflicto entre ambos países.

La cita se produce en un momento especialmente delicado, apenas un día después de que Teherán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en Líbano, que considera una vulneración de los compromisos alcanzados durante las negociaciones.

La representación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, quien ha viajado a Suiza acompañado por miembros destacados de la administración de Donald Trump. Entre ellos se encuentran el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Antes de partir, Vance aseguró que "aún quedan aspectos técnicos por resolver", aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de consolidar el alto el fuego y avanzar en las cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Por parte de Irán, la delegación cuenta con figuras de primer nivel, como el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi. Ambos llegaron a Suiza junto a varios altos responsables políticos, económicos y energéticos, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la parte estadounidense.

El portavoz de la delegación iraní, Esmail Baqaei, ha señalado que Teherán acudirá a las conversaciones con la intención de verificar que los acuerdos alcanzados se respetan plenamente. Asimismo, recordó que la experiencia de negociaciones anteriores obliga a su país a exigir garantías concretas, antes de avanzar hacia nuevas fases del entendimiento.

Las conversaciones contarán además con la mediación de Pakistán y Qatar. Según las autoridades paquistaníes, las reuniones comenzarán con sesiones técnicas destinadas a analizar los puntos pendientes, y a reducir las tensiones surgidas tras el reciente cierre de Ormuz.

Pese al aumento de la presión diplomática y militar en la región, la celebración de este encuentro refleja la voluntad de ambas partes de mantener abierto el canal de diálogo y buscar una solución negociada a la crisis.

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