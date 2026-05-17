Muere una mujer tras atragantarse con un trozo de solomillo en la comunión de su nieto en Asturias

Una mujer de 65 años, identificada como María Ángeles 'Geli' Díaz, ha fallecido en Gijón (Asturias) durante el convite de la comunión de su nieto de nueve años cuando se atragantó con un trozo de solomillo. Los hechos ocurrieron en el restaurante 'La Hacienda de la Lloera Golf', reservado por ella misma. En el acto se encontraban otras 15 personas: 11 adultos y cuatro menores.

A las 16.00 horas, la mujer comenzó a sentir que se ahogaba con el trozo de carne. Según fuentes cercanas al caso, los momentos se vivieron con gran tensión. Dos agentes de la policía fuera de servicio, uno local y otro nacional, que estaban invitados a la comunión, le realizaron a 'Geli' la maniobra de Heimlich.

Reanimación y traslado al hospital

Los servicios sanitarios y una ambulancia se desplazaron al restaurante y hallaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria. Consiguieron reanimarla y trasladarla con vida al Hospital de Cabueñes, donde se certificó su muerte. La Guardia Civil fue la encargada de hacer el acompañamiento y abrir paso a la ambulancia de Transinsa a las 16.45 horas.

El padre del niño de la comunión y yerno de la víctima regresaron al local para pagar la cuenta una hora y media después de su muerte. Paula Capela, maitre del restaurante, expresó: "Nunca viví una situación como esta. "Es muy triste venir a la comunión de tu nieto y que pase una tragedia así".

Muere una niña por atragantamiento en Murcia

El pasado sábado, 17 de enero, en Valladolises (Murcia) a las 20.40 horas, el Centro de Coordinación y Emergencias 112 Región de Murcia recibió el aviso por una llamada donde pedían ayuda para una situación de extrema gravedad. Alertaban de que una niña de nueve años presentaba un cuadro de asfixia por atragantamiento y no podía respirar.

Los familiares ya se habían trasladado por sus propios medios al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, debido a la desesperada situación que vivían. Sin embargo, tuvieron que parar en la autovía A-30 al ver que la menor perdía el conocimiento.

Los Servicios Sanitarios de Emergencias no pudieron salvarle la vida, a pesar de que iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la misma autovía, donde también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil. La menor falleció en el lugar.

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