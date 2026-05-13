Video: Un aparatoso incendio calcina un restaurante recién reformado en La Manga, Murcia

A primera hora de este miércoles, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió hasta 25 llamadas de los vecinos alertando de un incendio y una densa columna de humo en un restaurante ubicado en el kilómetro 3 de La Manga del Mar Menor.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local y bomberos del CEIS del parque de La Manga y del Ayuntamiento de Cartagena, así como una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Asimismo el edil de Comercio, Belén Romero, y la gerente del Consorcio de La Manga, Esperanza Nieto, también han acudido para seguir la evolución del fuego.

A las 09:13 horas el incendio estaba controlado y afirmaron que no había peligro de propagación. A pesar de que los bomberos pudieron sofocar las llamas, el local, que acababa de ser reformado, ha quedado calcinado. Aunque, afortunadamente no hubo que lamentar ningún herido y, de momento, se desconoce el origen del fuego.