Cómo actuar ante un atragantamiento: esta es la técnica en adultos y en lactantes

Cada minuto cuenta cuando nos atragantamos. Por eso, advierten los expertos, es tan importante conocer las técnicas para ayudar a alguien que se está ahogando. Esta mañana, en Algemesí (Valencia), un grupo de profesionales de la Asociación Sanitaria Valenciana ha impartido un curso a familias sobre técnicas de primeros auxilios.

El procedimiento es distinto para adultos y para lactantes, ¿cómo actuar en cada caso?

Atragantamientos en adultos

Si el atragantamiento es leve. Es decir, si la víctima todavía puede hablar y tose, hay que inclinarla hacia delante y dejar que lo expulse, tosiendo, de manera natural. Es muy importante no golpear en este caso la espalda, ya que podríamos convertirlo en un atragantamiento grave.

En el caso de que no pueda hablar ni toser, hay que inclinarlo también hacia delante y ahora sí golpear entre los dos omóplatos. Eso sí, hay que hacerlo con la parte inferior de la palma de la mano. Cinco golpes secos, hacia arriba, y a continuación aplicar la maniobra de Heimlich. Como saben, se trata de realizar compresiones abdominales rápidas hacia arriba. Hay que colocarse detrás de la víctima "abrazándola" y con el puño debajo del pecho, y con la otra mano sobre este puño, ejercer presión.

Paso a paso en lactantes

La maniobra aplicada en adultos en ningún caso podemos ponerla en práctica con los más pequeños, ya que podríamos fracturarlos y dañarlos. Tampoco hay que zarandearles, ni meterles los dedos en la boca.

Lo que sí hay que hacer es:

Bajar la barbilla del bebé, para que tenga la boca abierta.

del bebé, para que tenga la boca abierta. Apoyar nuestra espalda y un pie en la pared, consiguiendo un ángulo de 45 grados . Este será nuestro apoyo para el bebé.

. Este será nuestro apoyo para el bebé. Apoyar al lactante en nuestra pierna, boca abajo .

. Golpear cinco veces la espalda , con la parte inferior de la palma de la mano, entre los omóplatos.

, con la parte inferior de la palma de la mano, entre los omóplatos. Rotar al bebé , mirando hacia nosotros, y presionar el pecho con dos dedos cinco veces.

, mirando hacia nosotros, y presionar el pecho con dos dedos cinco veces. Repetir los pasos 4 y 5 hasta que expulse el objeto.

Es recomendable que reproduzcan el vídeo que acompaña este artículo para que puedan ver la técnica aplicada por los profesionales.

Aunque los más vulnerables son mayores y bebés, cualquiera puede sufrir un atragantamiento. Por eso, es importante masticar bien y comer con calma para evitar un susto.

