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Muere un hombre de 79 años tras sufrir un ahogamiento en la playa de Mazagón, Huelva

Otros bañistas sacaron al hombre del agua y comenzaron a hacerle maniobras de reanimación, aunque sin éxito.

Imagen de la playa de Mazagón (Huelva)

Imagen de la playa de Mazagón (Huelva) Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Un hombre de 79 años que se estaba bañando en una playa de Palos de la Frontera, en Huelva, ha muerto. Así lo ha comunicado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Tal y como han indicado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:45 horas cuando el teléfono 112 atendió varias llamadas de socorro que alertaban de un hombre que no reaccionaba tras haberlo sacado del agua y al que estaban realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar en la playa de Mazagón.

Tras los avisos, la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar de los hechos.

Posteriormente, fuentes sanitarias trasladadas al lugar confirmaron el fallecimiento del varón, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.

92 muertos por ahogamientos en junio, el peor dato desde 2015

Un total de 92 personas han muerto en junio por ahogamiento. Este es el peor dato desde que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) comenzó a elaborar el informe en 215 y que eleva a 217 los fallecidos por esta causa en el primer semestre de este año.

El dato de junio supone 19 fallecimientos más que en el mismo mes del año pasado, que ya marcó un máximo histórico con 73 muertes, y confirma "un inicio de temporada estival especialmente preocupante", según la RFESS.

Además, 16 de los fallecidos eran menores. De esa cifra, nueve perdieron la vida en piscinas, cinco en playas y dos en espacios acuáticos.

El total de 217 muertos en el primer semestre del año son seis más que los registrados en el mismo período de 2025 y de esta cifra 18 eran menores.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registrado un mayor número de ahogamientos mortales. La sigue Cataluña que ha registrado 13 ahogamientos.

En el acumulado del primer semestre de 2026, Andalucía encabeza el número de fallecimientos por ahogamiento con 39 casos, seguida de Galicia, con 32, y Canarias con 30. A continuación, se sitúan Cataluña con 24, Comunidad Valenciana con 15, Baleares con 10 y Castilla y León con 13.

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