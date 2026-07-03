Muere una niña ahogada en la bañera en Álora, Málaga

Una niña de corta edad ha fallecido por ahogamiento en una vivienda del municipio malagueño de Álora, en un trágico suceso ocurrido durante la jornada del jueves. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, cuerpo que ha comenzado la investigación para esclarecer lo sucedido. Los hechos movilizaron a los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el inmueble tras recibir el aviso.

La menor fue trasladada al hospital de Cártama, donde se intentó reanimarla, pero a pesar de la rápida intervención de los sanitarios, no fue posible salvar la vida de la menor, cuyo fallecimiento fue confirmado en el lugar.

Pudo ser un descuido

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento. Las autoridades competentes se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las causas del trágico accidente. Tal y como adelanta Sur, diario malagueño, todo habría ocurrido mientras los padres de la niña, menor de 2 años, se descuidaron mientras la bañaban durante unos segundos e inmediatamente después detectaron signos de ahogamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.