Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Ahogamiento

Muere una niña ahogada en la bañera en Álora, Málaga

La menor fue trasladada a un hospital donde trataron de reanimarla sin éxito.

Ambulancia del 112 Andalucía.

Ambulancia del 112 Andalucía. Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Una niña de corta edad ha fallecido por ahogamiento en una vivienda del municipio malagueño de Álora, en un trágico suceso ocurrido durante la jornada del jueves. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, cuerpo que ha comenzado la investigación para esclarecer lo sucedido. Los hechos movilizaron a los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el inmueble tras recibir el aviso.

La menor fue trasladada al hospital de Cártama, donde se intentó reanimarla, pero a pesar de la rápida intervención de los sanitarios, no fue posible salvar la vida de la menor, cuyo fallecimiento fue confirmado en el lugar.

Pudo ser un descuido

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento. Las autoridades competentes se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las causas del trágico accidente. Tal y como adelanta Sur, diario malagueño, todo habría ocurrido mientras los padres de la niña, menor de 2 años, se descuidaron mientras la bañaban durante unos segundos e inmediatamente después detectaron signos de ahogamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, viernes 3 de julio de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Ambulancia del 112 Andalucía.

Muere una niña ahogada en la bañera en Álora, Málaga

Coche de la Policía Nacional

Detienen a un hombre tras apuñalar a una persona por escuchar música sin auriculares en un autobús

Andamios

Muere un trabajador tras caer al vacío desde una plataforma en Sevilla

Incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona)
Incendio

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y a un barrio por un incendio forestal en la Bisbal d'Empordà, Girona

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061
Incendio

Un herido y 50 desalojados tras el incendio de una vivienda en Roquetas de Mar

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 3 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 3 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Cataluña

Muere un menor de 15 años en un tiroteo en el parque de La Pegaso en Barcelona

Según apuntan fuentes conocedoras del caso el autor habría actuado en grupo.

Decenas de vehículos durante la operación salida del puente de mayo

La DGT arranca la primera operación salida del verano en la que prevé 4,8 millones de desplazamientos

Imagen de archivo

Localizan los cadáveres de una mujer y de su hija en una vivienda de El Fenollar en Alicante, presuntamente asesinadas por el padre

Efemérides de hoy 3 de julio de 2026: La princesa Leonor es nombrada princesa de Girona

Efemérides de hoy 3 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 3 de julio?

Publicidad