Herido de gravedad un joven holandés tras ser apuñalado en el abdomen en una discoteca en Ibiza

Un joven de 21 años ha resultado herido de gravedad por arma blanca esta madrugada en las inmediaciones de la discoteca Edén, situada en el municipio de Sant Antoni, en Ibiza. Así lo han detallado desde el SAMU 061 y desde el Área de Salud de las Pitiusas.

Según indica el 'Diario de Ibiza', el joven recibió un navajazo en el abdomen cuando trataba de impedir que le robaran el reloj en la puerta de esa discoteca.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso sobre las 5:30 horas de la mañana y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con una ambulancia de soporte vital avanzado.

Los sanitarios han atendido al joven, de nacionalidad holandesa, que tenía una herida en el abdomen. Una hora después del aviso, los equipos sanitarios lo han evacuado al Hospital Can Misses y se encuentra en observación, estable dentro de la gravedad de los hechos.

Acuchillado un joven en una discoteca del municipio madrileño de Mejorada del Campo

La Guardia Civil investigó la agresión de un joven de 19 años en Mejorada del Campo. Este suceso se investigó como un suceso ocurrido poco antes en una discoteca, en el que se utilizó un objeto cortante para agredir a la víctima.

Eran aproximadamente las 2:45 horas de la noche cuando la víctima fue por sus propios medios al Punto de Atención Continuada que tiene el SUMMA-112 en la calle de Salvador Allende del municipio. El individuo llegó a ese lugar sangrando y con lesiones en dos partes del cuerpo.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid explicaron que presentaba, al menos, dos cuchilladas: una en el cuello y otra con afectación al tórax. Concretamente, la segunda era la más grave, la más profunda y la que contaba con una posible afectación pulmonar.

Posteriormente, la investigación logró determinar que los hechos se originaron tras una pelea previa en el interior del local. Al parecer, al asestarle cuatro puñaladas a la víctima, el agresor abandonó el lugar y fue detenido por los agentes.

Herido grave un joven al ser apuñalado en una discoteca en Valencia

Un joven de 26 años hirió de gravedad a un amigo al apuñalarle la pierna sin motivo aparente durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de una discoteca de Valencia. El agresor fue detenido por un agente de la Policía Local cuando abandonaba el lugar de los hechos.

Un testigo de la agresión se acercó a la víctima para prestarle auxilio. Ante la gravedad de la herida, el varón de 30 años explicó a los jóvenes cómo debían proceder con los primeros auxilios y les dio instrucciones para que hicieran un torniquete con una camiseta y frenar la fuerte hemorragia.

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