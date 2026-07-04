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Música, libros y unas gafas de sol: las recomendaciones que hace Pedro Sánchez en redes sociales

En una semana marcada por el Orgullo el presidente evita pronunciarse sobre las últimas imputaciones.

Imagen del presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Música, libros y unas gafas de sol: las recomendaciones que hace Pedro Sánchez en redes sociales | EFE

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Ruth Galvez
Publicado:

Ya no sorprende tanto navegar por las redes sociales y que te salga de forma aleatoria un vídeo de algún político. Uno de ellos, que no falta a la cita de publicar con bastante periodicidad es Pedro Sánchez.

En las últimas horas, Sánchez se ha mostrado muy activo en redes sociales recomendando lecturas para el fin de semana del Orgullo, o dando consejos para el eclipse solar del mes que viene. Sin embargo, el presidente del Gobierno evita pronunciarse sobre las últimas imputaciones de esta semana.

Entre sus recomendaciones para el fin de semana ha comenzado por Chiara Oliver, una joven compositora que empezó su carrera profesional en 2024, y ha invitado a escuchar la canción 'La invitada' dentro del primer EP de la artista llamado 'La libreta rosa'.

En lo que respecta a la lectura, Sánchez se ha atrevido con la reedición de Colita, fue una de las primeras manifestaciones que hubo del movimiento LGTBI en Barcelona de 1977. "Refleja el poder transformador que tiene la movilización en la calle de colectivos tan importantes como es el colectivo LGTBI", ha expresado el presidente.

En poco más de un mes en España se vivirá un momento único como es el eclipse solar del 12 de agosto. Sánchez no ha dudado en dar los mejores consejos a través de su perfil de TikTok para disfrutar y no perderse este acontecimiento.

'Trío de eclipses' la herramienta que ha hecho el gobierno para saber si desde tu ubicación tienes la mejor visibilidad para ver el eclipse. "Tardas menos de un minuto y puedes marcar la diferencia entre vivir un eclipse o perdértelo", ha asegurado Pedro Sánchez.

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