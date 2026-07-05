Detenido en Palma tras perseguir con un machete a su expareja

La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a un hombre acusado de perseguir con un machete de aproximadamente medio metro a su expareja en plena calle, después de meses de presuntas amenazas de muerte e insultos tras la ruptura de la relación.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el barrio de Son Gotleu, donde una llamada al 091 alertó de que un hombre armado estaba maltratando a una mujer en la vía pública. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron hasta el lugar y localizaron al sospechoso, que intentó huir al percatarse de la presencia policial, aunque fue interceptado pocos metros después.

La víctima explicó a los agentes que la relación había terminado meses atrás, pero que desde entonces sufría amenazas e insultos cada vez que coincidía con su expareja. Según su relato, el hombre le advertía de que la mataría si lo denunciaba.

El día de la agresión, el detenido la abordó de nuevo en la calle, la insultó y llegó a golpearla en la cara con una rama. Cuando la mujer trató de escapar, presuntamente le lanzó un cuchillo y comenzó a perseguirla con un machete de grandes dimensiones.

La intervención de un testigo evitó que la agresión fuera a mayores al conseguir separar al hombre de la víctima hasta la llegada de la Policía.

Los agentes comprobaron que el sospechoso ya no llevaba el machete encima. Según la investigación, lo había arrojado bajo un camión al ver acercarse a los policías. Tras la indicación de la víctima, los agentes localizaron el arma blanca en el lugar señalado.

El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de malos tratos y la investigación continúa abierta.

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