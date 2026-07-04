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Irán inicia el funeral de seis días de su líder supremo Alí Jameneí

Jameneí fue asesinado en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y sus funerales, cuatro meses después, serán más grandes que los de Jomeini, padre de la revolución islámica.

Imagen del primer día del funeral de Alí Jameneí

Irán inicia el funeral de seis días de su líder supremo Alí Jameneí | EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Entre llantos, golpes en el pecho y llamadas a la venganza miles de iraníes despiden al asesinado líder supremo Alí Jameneí en Teherán. Hoy, 4 de julio, es la primer día de unos funerales públicos que se alargarán durante seis días, en cinco ciudades y en dos países.

En la mezquita Mosala de Teherán ha resonado el grito "lealtad a Jameneí" en honor al religioso que lideró el país durante más de 36 años y fue asesinado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el primer día de la guerra en Oriente Medio.

Aparte de cabeza de Estado, Jameneí era el representante en la tierra del duodécimo imán de los chiíes, desaparecido en el siglo IX, y a ello se suma que su presencia fue constante desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, donde ocupó puestos como el de presidente antes de líder. Por este motivo, para muchos seguidores de la República Islámica su asesinato a los 86 años sigue siendo impensable.

Llamadas a la venganza

Muchos de los iraníes reclaman venganza a gritos de "muerte a Israel" o "muerte a Estados Unidos". Tanto es así que en Mosala hay una enorme pancarta roja en la que puede leerse "Kill Trump", es decir, "matar a Trump".

En la mezquita también son muchos los hombres que se golpean rítmicamente el pecho en señal de duelo, una práctica habitual en los funerales chíies.

Maratón de funerales

Los funerales por el líder supremo comenzaron ayer viernes con una ceremonia en la que cientos de altos cargos iraníes y delegaciones extranjeras rindieron homenaje al religioso, entre ellos los primeros ministros de Pakistán y Armenia, los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia, además de representantes de China, Rusia, Siria, Líbano o Arabía Saudí.

Tanto hoy como mañana domingo se realizará un velorio en la mezquita Mosala y el lunes el cortejo recorrerá la capital. El martes se trasladará el funeral a la ciudad religiosa de Qom, el miércoles a Irak, y finalmente Jameneí será enterrado en la urbe de Mashad.

Una participación de unos 20 millones de personas

La capital de Irán está en estado de máxima alerta con una fuerte presencia policial por las calles. Además, se han limitado los vuelos sobre Teherán y se ha limitado el acceso a Mosala.

Las autoridades prevén la participación de unos 20 millones de personas en Teherán para despedir a Jameneí, lo que superaría los 10 millones que asistieron al del fundador de la República Islámica Ruholá Jomeini en 1989.

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