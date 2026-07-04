Trump celebra el Día de la Independencia reivindicando la fuerza de EEUU y atacando al comunismo

Donald Trump aprovechó la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos para reivindicar la fortaleza económica y militar del país y lanzar un duro ataque contra el comunismo durante un discurso pronunciado frente al monte Rushmore, en Dakota del Sur.

El presidente aseguró que Estados Unidos atraviesa un momento de crecimiento sin precedentes y defendió que su política económica está impulsando una nueva etapa de industrialización. Según afirmó, "19,2 billones de dólares (en torno a 16.780.800 millones de euros) están llegando a Estados Unidos procedentes de todo el mundo", al tiempo que sostuvo que "Se están construyendo plantas y fábricas por todo Estados Unidos ahora mismo, y se están construyendo a un ritmo que nunca antes habíamos visto".

Potencia militar y política exterior

Trump también reivindicó la supremacía militar estadounidense y aseguró que el país sigue ocupando una posición de liderazgo internacional. En esa línea, afirmó que distintos países "están desesperados por llegar a un acuerdo" con Washington y concluyó que, tras años de pérdida de influencia, "Ahora solo hay respeto. Y quiero decirles que lo mejor está por venir".

Ataque al comunismo

Durante su intervención, el mandatario dedicó parte de su discurso a cargar contra el comunismo, al que definió como una ideología de "perdedores, inmigrantes ilegales, delincuentes y todo aquel que no quiere trabajar". "El comunismo es un fracaso. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Es un fracaso rotundo", afirmó.

En la recta final de su discurso, Trump también apeló a consolidar la mayoría republicana de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre.

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