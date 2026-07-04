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Detenido por matar a tiros a un adolescente de 15 años en un parque de Barcelona

Los hechos sucedieron a las 22:30 horas del jueves y los Mossos continúan investigando el caso que se encuentra bajo secreto de sumario.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte del menor de 15 años que fue tiroteado las noche del jueves en el parque de la Pegaso de Barcelona, en un crimen que la Policía vincula en principio con un enfrentamiento entre bandas juveniles. Tal y como ha avanzado el diario 'La Vanguardia' y como han informado los Mossos d'Esquadra, el hombre, mayor de edad, ha sido detenido la pasada noche en la zona donde ocurrió el crimen y donde la Policía catalana montó un dispositivo policial en el marco de la investigación sobre el tiroteo.

El detenido ha sido trasladado a una comisaría de los Mossos d'Esquadra para ser interrogado y practicar las diligencias policiales necesarias, antes de pasar a disposición del juzgado de instrucción de guardia. Por el momento, los agentes mantienen abierta la investigación sobre este crimen, en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario por orden judicial, y baraja como principal hipótesis que el tiroteo obedezca a un enfrentamiento entre pandilleros.

El homicidio tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del jueves en el parque de la Pegaso, situado en el barrio barcelonés de Sant Andreu y que en ocasiones frecuentan bandas juveniles violentas. Fue sobre esa hora cuando un grupo de personas se dirigió al menor y abrió fuego contra el chico. Posteriormente, el menor quedó herido crítico y acabó muriendo en el lugar.

Para los Mossos, esto es una "acción directa", no un hecho casual o un accidente. El director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareció durante el día de ayer, viernes 3 de julio, para condenar el asesinato del menor y advertir de que este crimen supone una "línea roja" de la máxima gravedad. Es por este motivo por el que garantizó que la Policía se dejaría "la piel" hasta que los autores del crimen respondan de los hechos ante la justicia.

Repunte de las bandas juveniles en Cataluña

En lo que va de año se han registrado 65 incidentes con armas de fuego en Cataluña, con un balance de 22 heridos y siete muertos. Esta cifra refleja el incremento de violencia si se compara con años anteriores.

Según recoge el diario 'El Periódico' y como explican fuentes policiales, estas bandas ya no son específicamente latinas, como sucedía a inicio de los años 2000, sino que ahora estas bandas las integran jóvenes de distintas nacionalidades.

En España, los principales grupos violentos, tanto por número de miembros como por actos delictivos, son los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Asimismo, la policía remarca que son grupos cada vez más violentos que no dudan en usar armas blancas o de fuego para atacar a sus rivales.

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