El juez Peinado sigue deliberando si devolver el pasaporte a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a las partes de la causa contra Begoña Gómez que se pronuncien sobre su petición de poder viajar a la cumbre de la OTAN que se celebra el próximo día 7 de julio en Ankara y, después, a Londres, donde será la graduación de su hija. Los distintos letrados tendrán tres días para hacer alegaciones.

La mujer de Pedro Sánchez tuvo que entregar su pasaporte en el juzgado el pasado 24 de junio, en cumplimento de las medidas cautelares que le impuso el juez por riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, que se le imputan.

El plazo establecido por el juez expira el próximo viernes, dejándole poco plazo para comunicar su decisión, dado que Gómez debería estar en Ankara el próximo martes. Hazte Oír, que dirige la acusación popular, ya ha presentado su escrito en el que rechaza devolver el pasaporte a Begoña Gómez porque propone acudir también a la graduación de su hija en Londres en lo que serían "dos desplazamientos de naturaleza bien distinta".

Su oposición se extiende a los dos desplazamientos, pero pone énfasis en que el alzamiento de la medida cautelar "exige el más riguroso escrutinio y solo puede justificarse ante una necesidad imperiosa y debidamente acreditada", una condición que no aprecia en el viaje a Londres.

Acudir a la graduación de su hija "no es una necesidad"

Para Hazte Oír, asistir a la graduación de su hija no es "una necesidad" de suficiente "entidad" como para levantar la medida cautelar y señala el riesgo que supondría que la esposa del presidente viaje desde Ankara a la capital británica en un vuelo comercial "fuera de todo control institucional español".

Además, Hazte Oír pone el acento en que la salida de Gran Bretaña de la UE retrasaría un eventual proceso de extradición si la investigada decidiera fugarse.

En cuanto a su asistencia a la cumbre de la OTAN, esta acusación señala que la esposa del presidente no tiene ninguna función institucional, ni representa al Estado o al Gobierno, por lo que concluye que su presencia no es necesaria y la invitación de la primera dama turca es para asistir a un "programa paralelo" de carácter "cultural y protocolario que nada tiene que ver con la agenda oficial de los jefes de Estado y de Gobierno".

Asimismo, añade que Turquía es un Estado ajeno a la UE desde donde una posible detención y entrega sería más "incierta".

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