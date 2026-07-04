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Illa anuncia el cierre de las Gavarres y alerta de que el fuego puede quemar hasta 30.000 hectáreas

El president de la Generalitat mantiene el confinamiento en siete municipios y advierte de que, en el peor de los casos, las llamas pueden calcinar toda la superficie del macizo.

Imagen de la superficie calcinada en el espacio natural de las Gavarres

Imagen de la superficie calcinada en el espacio natural de las Gavarres EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado el cierre de todo el espacio natural de las Gavarres y ha alertado de que el incendio de la zona es lo suficientemente fuerte como para afectar a 30.000 hectáreas, e incluso podría quemar toda la superficie del macizo en el peor de los casos.

Así se lo ha detallado a los medios de comunicación tras visitar el centro de mando operativo de la Bisbal d’Empordà para seguir la evolución del incendio forestal que ya ha quemado unas 2.300 hectáreas. Asimismo, Illa ha remarcado que el fuego es "preocupante" y que todos los esfuerzos están centrados en estabilizar el flanco derecho para evitar que se propague por las Gavarres.

El president ha explicado que no ha habido afectaciones personales. Cuatro bomberos han sido atendidos por "lesiones leves" y ya se han podido reincorporar a las labores de extinción, en las cuales trabajan 440 efectivos de los Bomberos de la Generalitat y 100 de la UME.

Hasta la zona afectada también se ha desplazado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que ha afirmado que con la movilización "extraordinaria" de bomberos cuentan con "los efectivos necesarios para conseguir el objetivo" y ha señalado que también siguen pendientes del flanco izquierdo, "el que ha dado más problemas esta noche", porque es el que afecta a las zonas habitadas.

Illa también ha pedido a la población que extreme las precauciones y ha pedido a los vecinos de los siete municipios donde sigue vigente la orden de confinamiento (La Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forrallac, Parlavà i Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura) que permanezcan en sus hogares.

Además, ha avisado de que, a partir de mañana, se entrará en una "fase delicada" porque llegará una nueva ola de calor que se alargará hasta el miércoles y que puede obligar a ordenar el cierre de otros espacios naturales.

"Llegar hasta el fondo" de la investigación

Sobre el detenido por su presunta implicación en el incendio, Illa ha explicado que "probablemente mañana" pasará a disposición judicial y ha detallado que el Govern está dispuesto a llegar "al fondo" de la investigación.

Tal y como ha asegurado, han "requerido toda la información necesaria a la empresa, que está colaborando" y ha reiterado que "llegarán hasta el final".

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Un detenido por su presunta relación con el incendio en La Bisbal d'Empordà, que ya afecta a más de 1.800 hectáreas y avanza sin control

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