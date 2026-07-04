El negocio de cuidar plantas y mascotas despega cada verano: "No todo el mundo tiene un vecino mañoso"

Mónica ya está de vacaciones y su Monstera Variegata se queda de huésped en una floristería de A Coruña convertida en residencia para plantas. Aunque muchos siguen recurriendo a familiares o vecinos, la creciente movilidad y la falta de esa red de apoyo han impulsado servicios especializados que viven en estas semanas su época de mayor actividad.

"No todo el mundo tiene un vecino mañoso". Con esa frase resume Lucas Villar, gerente de A Chorima, el origen de un servicio que hace apenas unos años resultaba insólito y que hoy forma parte de la rutina del establecimiento coruñés: una guardería y un hospital para plantas.

La idea nació de forma casi espontánea. Tras años ofreciendo asesoramiento a sus clientes, muchos empezaron a pedir que fueran ellos mismos quienes se encargaran de cuidar sus plantas durante las vacaciones o de recuperarlas cuando llegaban enfermas. Hoy pueden dejarlas en la tienda por semanas o solicitar que el equipo se desplace a sus domicilios para regarlas. "Hay clientes que incluso nos confían las llaves de su casa. Es una responsabilidad muy grande", explica Villar.

El servicio de guardería tiene un precio de entre tres y siete euros por semana, dependiendo del tamaño de la planta. Si el domicilio alberga una colección demasiado grande para trasladarla, el equipo realiza visitas cuyo coste oscila según el tiempo necesario y la distancia.

El verano concentra además el mayor volumen de trabajo. A las ausencias de los propietarios se suma la proliferación de plagas favorecida por el calor. "Cada día viene gente sorprendida cuando descubre que existe un hospital para plantas", cuenta Inés Villaverde, trabajadora de A Chorima. Entre los casos más frecuentes hay hongos, exceso de agua o insectos, aunque también llegan situaciones poco habituales. "Hoy nos ha entrado una planta atacada por un gato", comenta entre risas. Hay semanas, reconoce, en las que apenas queda espacio libre en la tienda para albergar nuevas incorporaciones.

El verano ocupa todas las plazas en las residencias de perros y gatos

Con las mascotas ocurre algo parecido. La mayoría de los propietarios intenta incluirlas en sus vacaciones, pero no siempre resulta posible. Las limitaciones de alojamiento, los desplazamientos largos o determinados destinos obligan en ocasiones a buscar alternativas.

En VillaMai, en Brión, residencia para perros y gatos, el verano ha comenzado con todas las plazas ocupadas. "Ahora mismo tenemos cartel de completo", explica su responsable, Mai Fajardo. Julio y agosto representan el momento de mayor demanda del año y muchos clientes realizan sus reservas con meses de antelación. La estancia cuesta 18 euros diarios e incluye alimentación, paseos y un plan de cuidados adaptado a cada animal. "Estamos muy pendientes porque cada uno tiene sus necesidades", señala.

Mónica Martínez acaba de dejar a Simba, un caniche toy de nueve años, antes de viajar unos días a Portugal. Aunque siempre que puede se lo lleva consigo, asegura que en esta ocasión el viaje habría supuesto demasiado esfuerzo para el animal. "Aquí tiene su rutina, juega, se distrae y vuelve relajado", explica. Es el segundo verano que recurren a la residencia y considera que el coste, en torno a un centenar de euros por ocho días, compensa la tranquilidad con la que pueden disfrutar de las vacaciones.

La experiencia se repite con María Maurelo y su labradora Pipa. Siempre intenta organizar viajes compatibles con su mascota, pero reconoce que no todos lo permiten. "Hay sitios donde no te pueden acompañar y tampoco puedes dejar de hacer tu vida por eso", afirma. Pipa ya ha pasado varias estancias en la residencia y, según su dueña, entra "encantada". "Aquí los cuidan como si fueran suyos. Yo me voy tranquila y ella también está bien atendida".

Con más de 20 millones de mascotas en los hogares españoles y un sector que no deja de crecer, dejar a un perro, un gato o incluso una planta en manos de profesionales ha dejado de ser una excentricidad para convertirse, cada verano, en una solución habitual.

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