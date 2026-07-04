Por qué hay personas que no pueden desconectar en vacaciones

Las vacaciones de verano son sinónimo de descanso y desconexión. De parar el ritmo para bajar las revoluciones del día a día o de tener tiempo libre para simplemente no hacer nada. Pero algunas personas no son capaces de desconectar.

"No puedo evitarlo, cuando llega el verano me dedico a planificar viajes, actividades. Si estoy quieta me agobio", explica una joven en la calle. Añade otro joven: "Cuando estoy de vacaciones aprovecho para ir al gimnasio, para viajar...siempre estoy haciendo algo".

Trasladamos la pregunta al psicólogo valenciano, Enric Valls: ¿Porqué hay gente que no puede desconectar? Su respuesta es rotunda: "Vivimos rodeados de hiperconexión. Hiperconexión al teléfono, al trabajo, etc y este exceso de dopamina impide que descanse el cerebro".

¿Hay gente más predispuesta a no desconectar? "Sí. Hay personas con una gran agilidad mental que gestionan y solucionan situaciones con mayor rapidez que la media. Esos perfiles están predispuestos a no poder parar", asegura Valls.

El teléfono móvil está detrás de esa hiperconectividad. El terminal nos hace estar pendientes del trabajo, del correo electrónico de la oficina y hasta nos lleva a avanzar tareas durante nuestro tiempo libre o a gestionar nuevos proyectos. No desconectar se puede traducir en fatiga, irritabilidad y también en agotamiento físico, emocional, ansiedad o depresión.

Consejos para desconectar en vacaciones

"Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hacer nada es algo bueno. Hay muchas personas que siempre tienen la agenda llena porque han interiorizado que pasar el tiempo sin planes no es productivo", cuenta el psicólogo Enric Valls.

Nuestro experto terapeuta también recomienda improvisar más y planificar menos. "Las vacaciones son buen momento para dedicar tiempo a nuestra pareja, familia o hijos", añade Valls. "De la misma manera que es importante que seamos capaces de pasar más de dos horas en soledad. Que disfrutemos de nosotros mismos". Porque "hay pacientes que siempre están planificando actividades en grupo que esconden realmente la incapacidad de estar solos", cuenta el psicólogo.

Y un último consejo: intentar controlar el uso del teléfono móvil. "Notaremos una gran desconexión si nos levantamos y no miramos el teléfono, si no consultamos las redes sociales en esos lugares en los que tenemos costumbre. Es muy interesante crear zonas libres de teléfono. Por ejemplo, que decidamos no utilizar el terminal en la cocina, ni durante las comidas", recomienda Valls.

Porque parar y no hacer nada, no es perder el tiempo.

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