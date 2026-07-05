Efemérides de hoy 5 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 5 de julio?

El 5 de julio de 2018, el Partido Popular celebra la primera vuelta de las primarias para elegir su nuevo liderazgo, siendo la primera vez en su historia que la formación realiza un proceso de votación directa por parte de los afiliados inscritos. El sufragio fue convocado de manera extraordinaria tras la dimisión de Mariano Rajoy, provocada por la moción de censura del 1 de junio en la que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno. El censo oficial de militantes con derecho a voto quedó fijado en 66.706 inscritos, de los cuales ejercieron el sufragio 58.297, registrando una participación del 87,39%. De las seis candidaturas presentadas, Soraya Sáenz de Santamaría (exvicepresidenta del Gobierno) y Pablo Casado (vicesecretario de Comunicación del PP) obtuvieron los dos mayores caudales de votos, clasificándose para la segunda vuelta. La elección definitiva se postergó al XIX Congreso Nacional, donde los 3.082 compromisarios de la organización determinarían la presidencia definitiva del partido.

El 5 de julio, pero de 1964, coinciden por primera vez en un ensayo los miembros clave de la formación original de Pink Floyd: Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright y Syd Barrett. Reunidos en la residencia de Londres que compartían Waters y Mason, los músicos se citaron para ensayar junto a Syd Barrett, un viejo amigo de la infancia de Waters que acababa de llegar desde Cambridge. Junto a ellos se encontraba Bob Klose, un guitarrista con mayor formación técnica. Los cinco integraron inicialmente la banda 'The Tea Set', agrupación que Klose abandonaría un año después debido a exigencias académicas familiares. El nombre definitivo de 'Pink Floyd' surgió por una inesperada casualidad: al coincidir en un cartel con otro grupo homónimo, Barrett improvisó antes de una actuación el nombre 'The Pink Floyd Sound' (en honor a los músicos de blues Pink Anderson y Floyd Council), denominación que terminaría simplificándose hasta el definitivo 'Pink Floyd'.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de julio?

1811.- El Congreso de Venezuela redacta y firma el Acta de la Declaración Independencia.

1935.- El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt firma la ley que garantiza la libertad sindical.

1947.- El Consejo de Estado de la China nacionalista ordena la movilización general para acelerar la campaña contra los comunistas, lo que se considera una declaración de guerra.

1948.- El Gobierno laborista británico nacionaliza la sanidad con la creación del Servicio Nacional de Salud.

1950.- El Parlamento israelí aprueba la Ley de Retorno, que concede la residencia y la ciudadanía a cualquier judío del mundo.

1959.- Presenta su dimisión el primer ministro israelí, David Ben Gurión, tras la crisis por los envíos de armas desde RFA, aunque su renuncia no se produjo hasta 1963.

1962.- Francia reconoce la independencia de Argelia, proclamada dos días antes por el nuevo gobierno argelino, tras el respaldo absoluto en el referéndum de autodeterminación del 1 de ese mes.

1975.- Se proclama la independencia de Cabo Verde, descubierta por los portugueses.

1988.- El Sínodo de la Iglesia anglicana aprueba la ordenación de mujeres sacerdotes.

1993.- ETA secuestra al empresario Julio Iglesias Zamora para cobrar un rescate a su tío, propietario de la empresa Ikusi.

1997.- La suiza Martina Hingis, de 16 años y 9 meses, gana Wimbledon al vencer a la checa Jana Novotna, y se convierte en la más joven en lograrlo en la Era Open.

¿Quién nació el 5 de julio?

1889.- Jean Cocteau, escritor simbolista y cineasta francés.

1911.- Georges Pompidou, expresidente y ex primer ministro francés.

1925.- Fernando de Szyszlo, pintor peruano.

1960.- Eduardo Chozas, ciclista español.

1968.- Alex Zulle, ciclista suizo.

1970.- Valentín Massana, atleta y marchador español.

1979.- Amélie Mauresmo, extenista francesa y directora del Roland Garros.

¿Quién murió el 5 de julio?

1979.- Vicente Gállego Castro, periodista español, cofundador y director de EFE.

1980.- Luis Sandrini, actor argentino.

1995.- Irene Gutiérrez Caba, actriz española.

2002.- María Cristina Jurado, 'Katy Jurado', actriz mexicana.

2007.- Régine Crespin, soprano francesa.

2021.- Tico Medina, periodista español.

2024.- José Antonio Abella, novelista y escultor español.

¿Qué se celebra el 5 de julio?

Hoy, 5 de julio, se celebra el Día Mundial del Bikini.

Horóscopo del 5 de julio

Los nacidos el 5 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 5 de julio

Hoy, 5 de julio, se celebra san Antonio María Zaccaría.