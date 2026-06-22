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Cinco menores muertos en un fin de semana negro: los ahogamientos dejan ya 174 fallecidos en 2026

El primer fin de semana del verano deja un balance de nueve fallecidos por ahogamiento en distintos puntos de España, entre ellas cinco menores. Los últimos casos elevan a 174 el número de personas que han perdido la vida en espacios acuáticos en lo que llevamos de año.

Playa de la Arrabassado de Tarragona

Playa de la Arrabassado de Tarragona EFE

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Vicente Ibáñez
Vicente Ibáñez
Publicado:

El verano acaba de empezar y en España lo hace marcado por varias tragedias que han tenido lugar nuestras playas, piscinas y espacios acuáticos de todo el país. Al menos nueve personas han fallecido por ahogamiento durante este último fin de semana, cinco de ellas eran menores de edad. Es un balance negativo que nos deja algunos casos muy duros como el de los tres menores fallecidos en Tarragona, un joven muerto en Zamora y otras víctimas registradas en Galicia.

La conmoción es enorme especialmente allí en Tarragona después de que tres menores de entre 12 y 13 años perdieron la vida tras ser arrastrados por las fuertes corrientes en la playa d'Arrabassada. La ciudad ayer rendía homenaje a los adolescentes con un emotivo minuto de silencio celebrado tras confirmarse el fallecimiento del último de ellos que, hasta entonces, permanecía ingresado en estado crítico.

Más de un centenar de víctimas en lo que va de año

Según los datos actualizados del Informe Nacional de Ahogamientos (INA), elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, 174 personas han perdido la vida por ahogamiento en España entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2026. Una cifra que refleja que este tipo de fallecimientos se están acelerando con la llegada del calor y el aumento de la actividad en playas, ríos, piscinas y embalses.

"Cada ahogamiento tiene una historia detrás y no se puede saber qué está pasando. Obviamente que haya una ola de calor detrás hace que la gente se acerque más al agua y aumente el riesgo de accidente. Pero está claro que hay que cambiar el paradigma de cómo se están protegiendo nuestras playas", asegura Ramsés Martí, experto en seguridad acuática de Barcelona.

Los menores, una de las principales preocupaciones

Los expertos alertan de que los meses de junio, julio y agosto concentran históricamente el mayor número de ahogamientos y recuerdan la importancia de respetar las banderas, evitar el baño en zonas sin vigilancia y mantener una supervisión constante de los menores.

La muerte de cinco niños y adolescentes en apenas un fin de semana ha vuelto a poner el foco en la prevención. Las organizaciones de salvamento recuerdan que un ahogamiento puede producirse en apenas segundos y muchas veces de forma silenciosa, sin gritos ni señales evidentes de auxilio.

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