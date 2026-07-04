VÍDEO: Estas son las imágenes que está dejando el incendio de La Bisbal d'Empordà

En el municipio gironés de La Bisbal d'Empordà se declaró ayer, un incendio forestal que obligó a confinar a cientos de personas.

Los Bomberos han conseguido estabilizar el 70 % del terreno, aunque el viento puede amenazar con descontrolarlo en la zona de Les Gavarres, que permanece cerrado ante un fuego con potencial para arrasar hasta 30.000 hectáreas. El incendio ha calcinado ya 2.200 hectáreas, el 97 % de ellas de este espacio natural, según las estimaciones de los Agentes Rurales.

Alrededor de 500 efectivos, desde Bomberos de la Generalitat, la UME y hasta voluntarios, han estado trabajando a lo largo de toda la madrugada para frenar el avance de las llamas. De momento, mantiene confinadas a unas 12.000 personas de siete municipios, pero no han impedido que las llamas alcanzaran zonas habitadas.

El fuego tiene una capacidad para arrasar hasta 30.000 hectáreas, el grueso de ellas de masa forestal. El inspector jefe de los Bomberos, David Borrell, ha explicado que el perímetro de las llamas es "muy irregular, lo que dificulta mucho la extinción, sobre todo cuando entre la marinada, y la tarde será complicada", ha confirmado.

Ante esa situación, Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, ha anunciado el cierre de todo el espacio natural de Les Gavarres y no descarta hacerlo en otras áreas forestales de Cataluña por el elevado riesgo de incendio, alarmados por el aumento de temperaturas debido a la ola de calor, que está previsto que se alargue hasta el próximo miércoles.

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