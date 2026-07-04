Mercedes Martín: "La segunda ola de calor del verano dejará hasta 43 ºC en el sur y 40 ºC en Galicia"

España se prepara para la segunda ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un nuevo aviso especial por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes que comenzará mañana, domingo 5 de julio, y que previsiblemente se prolongará, al menos, hasta el martes 7.

El calor ya se ha dejado notar con fuerza durante los últimos días. Este viernes, las máximas volvieron a superar ampliamente los 40 ºC en el suroeste peninsular. La estación de Sevilla Aeropuerto alcanzó los 42,9 ºC; Montoro, en Córdoba, llegó a los 42,5 ºC; y Badajoz registró 42,4 ºC. También se superaron los 42 ºC en Barcarrota y se rozaron esos valores en puntos de Huelva, Jaén y Ciudad Real.

La situación estará marcada por una dorsal sobre la Península, que favorecerá la estabilidad y la llegada de una masa de aire muy cálida y seca. Al oeste se situará una DANA que no será protagonista por lluvias generalizadas, pero cuya posición ayudará a reforzar el ascenso de las temperaturas y la persistencia del calor durante varios días.

Las zonas más afectadas serán los valles fluviales del sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y áreas interiores de la Península. Además, el episodio tendrá un comportamiento especialmente llamativo en el norte: durante el fin de semana el calor repuntará con fuerza en el oeste de Galicia y, entre el lunes y el martes, en el interior del País Vasco.

Avisos por calor este sábado

Hoy, sábado 4 de julio, el calor se extiende de forma más generalizada a buena parte del territorio peninsular. Los avisos por altas temperaturas afectan especialmente al cuadrante suroccidental, donde podrían alcanzarse de nuevo los 40 o 41 ºC, pero también a zonas del centro, el sureste, el valle del Ebro, Cataluña y el noroeste peninsular.

En Galicia, los termómetros podrían acercarse a los 39 ºC en algunas zonas, mientras que en el nordeste peninsular se esperan valores de hasta 37 ºC. En puntos del sur y sureste, las máximas volverán a situarse en torno a los 38-40 ºC.

El calor será especialmente intenso durante las horas centrales del día. Además, las noches serán muy cálidas en amplias zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y nordeste, lo que dificultará el descanso y aumentará el estrés térmico.

Temperaturas mínimas el domingo 5 de julio | Antena 3 El Tiempo

Domingo: comienza oficialmente la ola de calor

Mañana, domingo 5 de julio, comenzará oficialmente el episodio de ola de calor. Las temperaturas volverán a subir en la mitad norte, especialmente en el litoral cantábrico, aunque en las Rías Baixas podría producirse un respiro por una entrada ligera de viento del oeste, todavía con incertidumbre.

Para el domingo se esperan entre 38 y 40 ºC en el valle del Miño, entre 37 y 39 ºC en el interior de A Coruña y entre 39 y 41 ºC en el suroeste, con picos de hasta 42 ºC en los principales valles fluviales. En la meseta sur se alcanzarán entre 37 y 39 ºC; en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste, entre 38 y 40 ºC; y en Baleares, entre 35 y 37 ºC. En Canarias también se activarán avisos por calor, con valores que podrán rondar los 34-35 ºC.

Avisos por calor para el domingo 5 de julio. | Antena 3 El Tiempo

El lunes, pico del episodio

El lunes 6 podría ser el peor día de esta ola de calor. Se espera una subida notable de las temperaturas en el Cantábrico oriental, mientras que en el oeste de Galicia la entrada de aire más fresco desde el Atlántico podría aliviar el calor y hacer bajar los termómetros de forma notable. Aun así, las máximas seguirán siendo muy elevadas: entre 37 y 40 ºC en el Cantábrico oriental y en el interior de Galicia; entre 39 y 41 ºC en el suroeste peninsular, con picos de hasta 42 ºC en los valles fluviales; y también entre 39 y 41 ºC en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste.

El martes 7 la incertidumbre será mayor. Es probable que el descenso térmico se extienda hacia el oeste y el norte peninsular, lo que permitiría una bajada térmica en Galicia y el Cantábrico. Sin embargo, el calor continuará siendo intenso en buena parte del interior, la mitad sur, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste, donde todavía podrían alcanzarse entre 38 y 40 ºC.

La previsión apunta a que el miércoles 8 podría concluir este episodio, aunque todavía es pronto para confirmarlo. Técnicamente, para hablar de ola de calor deben superarse determinados umbrales de temperatura durante, al menos, tres días consecutivos y en una extensión suficientemente amplia del territorio. En cualquier caso, aunque el episodio tienda a remitir a partir de mediados de semana, las temperaturas seguirán siendo muy altas en muchas zonas.

Riesgo de incendios y recomendaciones

A las altas temperaturas se suma un aumento generalizado del riesgo de incendios, que podría alcanzar valores muy altos debido al calor extremo, el déficit hídrico acumulado, las posibles tormentas secas y las rachas fuertes de viento previstas a partir del lunes. Ante este episodio, conviene evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, reducir la actividad física intensa al aire libre y prestar especial atención a las personas más vulnerables. El calor no solo será intenso durante el día: también las noches muy cálidas pueden agravar sus efectos sobre la salud.

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