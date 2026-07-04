Doce mil personas están confinadas por el incendio de La Bisbal d'Empordà, y ha afectado a más de 7 municipios

En el día de ayer, el municipio gironés de La Bisbal d'Empordà se declaró un incendio forestal que obligó a confinar a cientos de personas. Las llamas comenzaron por consecuencia de unas chispas generadas en unos trabajos agrícolas avanzando sin control avivado por la tramontana.

En estos momentos alrededor de doce mil personas de siete municipios de la región continúan confinadas en sus domicilios, ya que llegado hasta el parque natural de Les Gavarres. Las autoridades, bomberos y Protección Civil se han visto en la necesidad de advertir a los vecinos a que cumplan con el confinamiento tanto por su propia seguridad como por la seguridad de sus casas.

Por eso, los habitantes de las zonas de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de L'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro también están confinados, ya que durante el día de ayer, la cifra de afectados superó la de 40.000 personas. Las casas afectadas se sitúan en los municipios de Calonge i Sant Antoni, de Castell d'Aro, incluidos la zona central de Platja d'Aro y S'Agaró.

En declaraciones a los medios de comunicación, Borrell ha explicado que estamos ante un fuego de sexta generación y que ha calificado de "muy violento".

Los Bomberos ya trabajan con la estrategia de perimetrar el incendio entre los municipios gerundenses de La Bisbal d'Empordà, Palafrugell y Palamós por el flanco derecho, y en el de Santa Cristina d'Aro por el izquierdo. Tal y como ha dicho Borrell, es "importantísimo" cerrar ese flanco derecho porque está prevista una ola de calor para los próximos días y "hay que quitar ese potencial de 10.000 hectáreas".

Detenido un hombre por su presunta relación con el incendio

Los Mossos d'Esquadra identificaron y detuvieron en la tarde de ayer, a un hombre por su presunta relación con el incendio de les Gavarres, en La Bisbal d'Empordà. El fuego, que se originó mientras el detenido hacía trabajos con una radial cerca de la carretera, según los Mossos, que recuerdan que estas tareas están suspendidas con peligro muy alto de incendio.

La investigación la ha asumido la División de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Agents Rurals, que han recogido indicios y testimonios para determinar el origen del fuego.

Los Bomberos de la Generalitat han desplegado un dispositivo, con 10 medios aéreos -entre ellos cuatro aviones de Vigilancia y Ataque y dos helicópteros- los cuales efectúan descargas de agua sobre los flancos del incendio principal.

También se dispone de 35 unidades terrestres, que trabajan en trabajan en las labores de extinción, anclaje y consolidación del perímetro. Todas ellas con el objetivo de estabilizar el incendio lo antes posible.

Los fuertes vientos de la zona complican el trabajo de los efectivos, lo que aumenta el riesgo de propagación. Los efectivos ponen especial atención en el tercer tercio del flanco derecho. Se ha solicitado la incorporación de aviones anfibios (FOCA) debido a la cercanía del fuego con el macizo de Les Gavarres.

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