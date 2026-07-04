Tellado pide a Sánchez que asuma la realidad de su partido y convoque elecciones

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha 'disparado' fuerte contra el PSOE y Pedro Sánchez este sábado en un acto del PP en Pontedeume (A Coruña), en declaraciones a la prensa.

El ferrolano ha indicado que "hoy este gobierno tiene más imputados que diputados" haciendo referencia a los 126 imputados que acumula el PSOE, sobre los 121 diputados que tienen, tildando esto de "tragedia nacional", además ha instado al Presidente del Gobierno que "asuma su realidad" y convoque elecciones.

Una organización criminal

Tellado ha indicado que Pedro Sánchez es líder de una organización criminal, "lo dice la Audiencia Nacional y lo han dicho el Tribunal Supremo y los distintos juzgados de España" ha puntualizado el político 'popular'

El PP como alternativa y la convocatoria de elecciones

El secretario general del PP ha comentado que "frente a toda esta decadencia", su partido es la alternativa y ha apuntado que "más pronto que tarde Sánchez deberá asumir la realidad de su gobierno y ceder la palabra a los ciudadanos convocando elecciones"

Una gravedad extrema

Así ha titulado Tellado los casos de corrupción que están salpicando al PSOE, concretando en la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto a su número dos el Director Adjunto Operativo (Dao), Manuel Llamas.

"Esto no tiene precedentes en nuestro país, es algo inaceptable, completamente inasumible y un deshonor para la guardia civil" indicaba Tellado.

Exige dimisiones

Tellado ha insistido en que Mercedes González debe dimitir por prevaricación y obstrucción a la justicia, al igual que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su caso por "mentir".

Cree que Sánchez no va a dimitir porque "si se abriese esa espita, esto no pararía nunca y tendrían que dimitir tantas personas que el Gobierno sería un auténtico descalabro"

Los pactos con Vox

En relación a los pactos de Gobierno con la formación de Abascal, Tellado ha firmado que se encuentran "satisfechos" y que lo que sería una "vergüenza" sería pactar con Bildu.

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