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Un incendio forestal en Sevilla obliga a desplegar siete medios aéreos del Plan Infoca

El fuego se ha declarado en el paraje La Chimenea, en Villanueva del Río y Minas, donde trabajan más de medio centenar de efectivos para tratar de controlar las llamas.

Incendio forestal declarado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) este sábado 4.

Incendio forestal declarado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) este sábado 4. PLAN INFOCA

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Un incendio forestal declarado este sábado en el paraje La Chimenea, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), ha obligado a desplegar un amplio dispositivo del Plan Infoca para intentar frenar el avance de las llamas.

El fuego se originó alrededor de las 12.00 horas y movilizó desde los primeros momentos un total de siete medios aéreos. En el operativo participan un helicóptero pesado, tres semipesados, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.

Además de los recursos aéreos, el Plan Infoca ha desplegado 52 profesionales sobre el terreno, apoyados por dos autobombas y una unidad médica, con el objetivo de controlar el incendio lo antes posible.

Por el momento, los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para estabilizar el fuego, sin que hayan trascendido más detalles sobre su evolución o las posibles causas que originaron el incendio.

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