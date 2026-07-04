Detenida una familia en la provincia de Valencia por llevarse un millón de euros de 81 víctimas por medio de estafas piramidales

La Guardia Civil ha detenido en Silla y el Perellonet, ambas localidades en la provincia de Valencia, a cuatro personas de la misma familia, y otras cuatro han sido investigadas por ofrecer falsos servicios de inversión. El grupo criminal, engañaba a sus víctimas por medio de una web falsa, abusos de confianza y participando en galas benéficas y habían conseguido una cartera de 700 clientes.

Captación de nuevas víctimas

Empleaban las ganancias sustraídas para mantener un alto nivel de vida, con actividades de ocio, productos de lujo y propiedades por cometer estafas piramidales que afectaron a, por lo menos, 81 víctimas. En total, se apoderaron de al menos un millón de euros. La principal investigada, en connivencia con otros miembros de su núcleo familiar, constituyó una sociedad instrumental que ofrecía falsos servicios de inversión a alrededor de 700 clientes, tal como ha concluido la investigación, bautizada como “Trettifire”.

Los investigados ofrecían servicios de inversión y manipulaban sistemáticamente sus rendimientos en una web creada por ellos mismos para engañar a sus clientes. Una vez conseguidas inversiones iniciales de varias personas, usaban estas cantidades para hacerlas pasar por ganancias y así inducir a otros clientes a realizar inversiones mayores, creando un efecto llamada para captar nuevas víctimas, con la estructura característica de un esquema piramidal o sistema tipo "Ponzi".

¿Qué es el sistema "Ponzi"?

Los esquemas de Ponzi se conocen por Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a muchas personas en los años 20 en Estados Unidos. Sin embargo, ya se utilizaban antes. En Madrid, el primer sistema de Ponzi del que se tiene noticia, se estableció por Baldomera Larra, hija de Mariano José de Larra. Conocida por ser la autora del primer fraude piramidal de la historia, todo empezó con un negocio de préstamos. De familia precaria, tenía que pedir dinero por el que siempre pagaba un alto interés. Cansada de esta situación decidió ser ella quien emprendiese un negocio de préstamos que rápidamente cogió fama. Se cree que llegó a recaudar 22 millones de reales y fue conocida más allá de las fronteras nacionales. Su negocio se fue a pique en diciembre de 1876, cuando decidió desaparecer con todo el dinero que pudo. Dos años más tarde fue detenida y llevada a juicio. El testigo lo recogió Carlo Ponzi, quien bautiza la estafa unos años más tarde creo su propio negocio piramidal.

¿Cómo funciona la estafa?

Una persona, ya sea física o jurídica, ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.

La estafa entre familiares y conocidos

Redistribuían los fondos para hacerlos pasar por rendimientos para los inversores, sin que hubiera una actividad económica real, limitándose a financiarlos con las propias aportaciones de otras víctimas. Además de manipular una web con falsos rendimientos, se aseguraban de engañar a sus víctimas por medio de abusos de confianza, recurriendo a círculos familiares o de amistades, usando a personas de relevancia pública o participando en actos benéficos para darse una apariencia confiable y segura. Un alto nivel de vida a costa de los estafados Según ha quedado acreditado con la investigación, el grupo criminal mantenía un alto nivel de vida a costa de sus víctimas. En primer lugar, la principal investigada dedicaba estas ganancias a actividades de ocio, productos de lujo y recurrentes extracciones de dinero en efectivo, llegando a los 343.000 euros. También gastó hasta 149.000 euros a plataformas y servicios de tecnología.

Cantidades millonarias incautadas

En los registros de los domicilios de los encausados se han intervenido alrededor de 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos de gran valor y bolsos femeninos, todo ello por valor de 257.429 euros. También se han bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias bajo la titularidad de los detenidos y propiedades por valor de 1.275.000 euros, si bien la Guardia Civil está esperando recabar información de entidades bancarias nacionales y de terceros países. En total, se han bloqueado once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático. A los detenidos, dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46 años, se les atribuyen un total de 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificación de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organización criminal. También están siendo investigadas otras cuatro personas: dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73.

Cómo no caer en una estafa piramidal

La mejor forma de no caer en un sistema Ponzi o piramidal es desconfiar de rentabilidades demasiado altas con respecto a las que ofrece el mercado. Ya que este se convierte en el principal reclamo de los estafadores: ganancias exuberantes. También debemos de asegurarnos de lo que compramos, para lo que resulta imprescindible leer los contratos con detenimiento. Por último, hay que recordar que cuando compremos un producto financiero, debe ser en una entidad supervisada por el Banco de España, y de este modo, sabremos que hay un organismo público vigilándolo.

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