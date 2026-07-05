Controlado el incendio de una nave con cartón de la empresa de residuos Gersa en un polígono industrial de Barcelona

A primera hora, de esta mañana, ha empezado a arder una nave industrial que almacena cartón, que corresponde a la empresa de gestión de residuos Gersa, ubicada en el municipio de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona.

Está controlado por los bomberos, aunque todavía siguen trabajando en la zona con los diez efectivos. El fuego ha provocado el hundimiento del techo del edificio.

El incendio ha levantado una impresionante columna de humo, que puede verse desde varios puntos del área metropolitana de Barcelona. La nave se sitúa en la calle Extremadura, en el polígono industrial El Fonollar de Sant Boi, según informan fuentes de los Bombers de la Generalitat.

Los efectivos están trabajando desde el exterior y no pueden acceder a la nave en la que ha comenzado el fuego, también por el riesgo de que alcance alguna de las paredes.

Protección Civil ha pedido a los vecinos del barrio de Casablanca de Sant Boi que se confinen en casa, mientras que los bomberos les han recomendado que cierren puertas y ventanas en sus domicilios para evitar las molestias ocasionadas por el humo.

En el recinto de la empresa de residuos comprende una segunda nave gemela a la que arde. De momento, los bomberos trabajan para estabilizar el fuego en la primera y que no se propague a la otra.

La alerta llegó, al equipo de bomberos, a las 9:30 horas de esta mañana. De esta manera, se han desplazado al lugar del siniestro hasta 12 dotaciones de bomberos, y ya trabajan en la extinción del incendio.

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