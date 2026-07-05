Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIO

Controlado el incendio de una nave con cartón de la empresa de residuos Gersa en un polígono industrial de Barcelona

Doce efectivos se han trasladado al lugar el siniestro para estabilizar el fuego y que no se propague a la segunda nave gemela a la que arde.

Incendio en un polígono industrial

Incendio en un polígono industrial Antena 3 Noticias

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

A primera hora, de esta mañana, ha empezado a arder una nave industrial que almacena cartón, que corresponde a la empresa de gestión de residuos Gersa, ubicada en el municipio de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona.

Está controlado por los bomberos, aunque todavía siguen trabajando en la zona con los diez efectivos. El fuego ha provocado el hundimiento del techo del edificio.

El incendio ha levantado una impresionante columna de humo, que puede verse desde varios puntos del área metropolitana de Barcelona. La nave se sitúa en la calle Extremadura, en el polígono industrial El Fonollar de Sant Boi, según informan fuentes de los Bombers de la Generalitat.

Los efectivos están trabajando desde el exterior y no pueden acceder a la nave en la que ha comenzado el fuego, también por el riesgo de que alcance alguna de las paredes.

Protección Civil ha pedido a los vecinos del barrio de Casablanca de Sant Boi que se confinen en casa, mientras que los bomberos les han recomendado que cierren puertas y ventanas en sus domicilios para evitar las molestias ocasionadas por el humo.

En el recinto de la empresa de residuos comprende una segunda nave gemela a la que arde. De momento, los bomberos trabajan para estabilizar el fuego en la primera y que no se propague a la otra.

La alerta llegó, al equipo de bomberos, a las 9:30 horas de esta mañana. De esta manera, se han desplazado al lugar del siniestro hasta 12 dotaciones de bomberos, y ya trabajan en la extinción del incendio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 5 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 5 de julio?

Efemérides de hoy 5 de julio de 2026: Primera vuelta de las primarias del PP

Publicidad

Sociedad

Coche de la Policía Local de Algeciras

Investigan la muerte de una mujer en un accidente de moto en Algeciras

Ambulancia de Ibiza

Herido de gravedad un joven holandés tras ser apuñalado en el abdomen en una discoteca en Ibiza

Policía de Palma de Mallorca

Detenido en Palma tras perseguir con un machete a su expareja

Incendio en un polígono industrial
INCENDIO

Controlado el incendio de una nave con cartón de la empresa de residuos Gersa en un polígono industrial de Barcelona

Imagen de la playa de Mazagón (Huelva)
Ahogamientos

Muere un hombre de 79 años tras sufrir un ahogamiento en la playa de Mazagón, Huelva

El incendio de la Bisbal (Girona) sigue estabilizado pero los Bombers prevén un día "complicado"
Incendios

El calor mantiene en alerta el incendio de Les Gavarres pese al fin de los confinamientos

Protección Civil permite regresar a los vecinos evacuados, pero el operativo se refuerza ante la nueva ola de calor y el riesgo de que el fuego avance hacia el interior del parque natural.

Desarticulado en Toledo un grupo criminal que saltaba a camiones en marcha para robar sus mercancías
ROBOS A CAMIONES

Desarticulado en Toledo un grupo criminal que saltaba a camiones en marcha para robar sus mercancías

Diez hombres han sido detenidos como presuntos autores de once robos con fuerza a camiones en las provincias de Cáceres, Cuenca, Huesca, Toledo y Murcia. Sustrajeron mercancía por valor de 481.000 euros

Efemérides de hoy 5 de julio de 2026: Primera vuelta de las primarias del PP

Efemérides de hoy 5 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 5 de julio?

Imagen de una de las plantas

El negocio de cuidar plantas y mascotas despega cada verano: "No todo el mundo tiene un vecino mañoso"

Llegan a España las 'terrazas cronómetro'

Por qué hay personas que no pueden desconectar en vacaciones

Publicidad