Los Mossos disparan tras ser embestidos por un coche robado en Badalona

Este sábado, sobre las 23.30 horas, el conductor de un coche robado embistió a un vehículo no logotipado de los Mossos d'Esquadra que intentaba cerrarle el paso en una estación de servicio de Badalona (Barcelona). Uno de los agentes efectuó varios disparos disuasorios, sin que ninguna persona resultara herida.

Según han informado fuentes policiales a EFE, los hechos ocurrieron en una gasolinera de la avenida Conflent de Badalona, cuando los Mossos, que iban de paisano y circulaban en un coche camuflado de color negro, comprobaron que un turismo azul robado, ocupado presuntamente por un grupo de 'teloneros', se encontraba en la zona.

En el vehículo viajaban cuatro personas, integrantes, según las primeras hipótesis policiales, de un grupo de los llamados 'teloneros'. Sin embargo, eran ladrones especializados en rajar las lonas de camiones estacionados en áreas de servicio para robar la mercancía.

Huida y disparos

Al comprobar que se trataba de un coche robado, los Mossos colocaron su vehículo frente al turismo, cara a cara, para intentar cerrarle el paso cuando ya se encontraba dentro de la gasolinera. Sin embargo, el conductor del coche robado embistió al vehículo policial y lo arrastró hacia atrás. Los otros tres ocupantes ya habían bajado del coche y habían huido corriendo antes del impacto.

Tras la embestida, tres agentes, que ya se encontraban fuera del coche policial, intentaron detener al conductor, tratando de hacerse con el control del volante desde las ventanillas. En ese momento, uno de los mossos sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos disuasorios.

Investigación interna

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación interna, proceso rutinario cuando se emplea un arma reglamentaria, para determinar si la actuación se ajustó a los protocolos policiales.

El conductor del vehículo robado logró escabullirse de los agentes y también se dio a la fuga. Posteriormente, agentes de la Guardia Urbana de Badalona, en colaboración con los Mossos, detuvieron a uno de los sospechosos. La policía catalana mantiene abierta la investigación para identificar y localizar a los otros tres ocupantes del vehículo robado.

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