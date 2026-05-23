Noticias de hoy, sábado 23 de mayo de 2026

La última hora de la imputación de Zapatero, la manifestación contra Sánchez o los nuevos casos de muerte por ébola, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 23 de mayo.

La Policía accede a la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, que investiga posibles irregularidades en el rescate de la aerolínea durante la pandemia. La causa analiza presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.

Según la investigación, una cuenta compartida con su esposa habría recibido alrededor de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025 desde sociedades bajo sospecha. Además, agentes de la UDEF registraron su despacho en Madrid e incautaron documentación y dispositivos electrónicos, así como material en empresas relacionadas con su entorno familiar.

El caso ha generado reacciones políticas diversas. Felipe González apeló a la presunción de inocencia, mientras Isabel Díaz Ayuso reclamó un adelanto electoral y relacionó el asunto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias diligencias, incluidas solicitudes de información a nivel internacional.

Miles de personas exigen en Madrid la dimisión de Sánchez y reclaman cárcel para Zapatero al grito de "queremos votar"

Miles de personas se manifestaron este sábado en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas. Durante la protesta, convocada por organizaciones civiles y respaldada por dirigentes de Vox y representantes del PP, se escucharon consignas contra el presidente del Gobierno y también contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente investigado en el caso Plus Ultra.

A la marcha acudieron líderes y cargos de Vox, entre ellos Santiago Abascal, quien reclamó prisión provisional para Zapatero y pidió que Sánchez y varios exministros comparezcan ante la Justicia por el rescate de la aerolínea. El dirigente defendió intensificar la presión política y social sobre el Ejecutivo, aunque aseguró respetar la presunción de inocencia.

El PP también estuvo presente con varios representantes, aunque sin la asistencia de Alberto Núñez Feijóo ni Miguel Tellado, desplazados a Baleares por el congreso regional del partido. Los populares señalaron que acudían sin símbolos propios para no apropiarse de la convocatoria.

Mueren 177 personas por ébola en el Congo, tres de ellas cooperantes de la Cruz Roja

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja confirmó la muerte de tres voluntarios que trabajaban en la respuesta al brote de ébola en la República Democrática del Congo. Los cooperantes desarrollaban tareas humanitarias en Mongbwalu, una de las zonas más afectadas, y habrían contraído el virus mientras manipulaban cadáveres antes de que las autoridades detectaran oficialmente la epidemia.

El brote deja ya cientos de casos sospechosos y al menos 177 fallecidos, una situación que llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar la emergencia sanitaria internacional.

Desde Médicos Sin Fronteras advierten de que los contagios siguen creciendo cada día y alertan del colapso sanitario. La organización denuncia la falta de áreas de aislamiento adecuadas y el aumento constante de pacientes, lo que incrementa el riesgo de transmisión entre enfermos y personal médico.

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