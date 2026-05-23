Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIO FORESTAL

Un incendio en Játar obliga a desplegar un amplio operativo aéreo y terrestre en Granada

El Infoca continúa trabajando igualmente en otro incendio activo en Adamuz, donde durante la tarde de este sábado permanecen desplegados varios medios aéreos y terrestres para avanzar en las tareas de extinción.

Un incendio en Játar obliga a desplegar un amplio operativo aéreo y terrestre en Granada

Un incendio en Játar obliga a desplegar un amplio operativo aéreo y terrestre en Granada | INFOCA

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

El Plan Infoca mantiene activado un importante dispositivo para combatir el incendio forestal declarado este sábado en el paraje Cortijo Moyano, en el término municipal de Játar, Granada. El fuego, que se inició alrededor de las 15:00 horas, ha obligado a movilizar numerosos medios aéreos y terrestres con el objetivo de frenar el avance de las llamas, y evitar que el incendio se extienda por la zona.

Según la información difundida por el propio Infoca a través de la red social X, en las labores de extinción participan actualmente un helicóptero pesado y otro semipesado, así como dos aviones de carga en tierra que realizan descargas continuas sobre el perímetro afectado. A este despliegue se suman dos grupos de bomberos forestales y dos brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRICA), especializadas en actuaciones de gran complejidad.

El operativo también cuenta con la coordinación de un agente de medio ambiente y dos técnicos de operaciones, encargados de supervisar la evolución del incendio y dirigir las tareas de control sobre el terreno. La prioridad de los equipos desplazados es estabilizar el fuego lo antes posible, y minimizar el impacto sobre el entorno natural.

Otro incendio en Adamuz

Mientras tanto, el Infoca continúa trabajando igualmente en otro incendio activo en Adamuz, donde durante la tarde de este sábado permanecen desplegados varios medios aéreos y terrestres para avanzar en las tareas de extinción. A las 17:20horas, EMA Infoca ha publicado en su red social X, que el fuego "había quedado estabilizado", y que aunque no está todavía controlado, "evoluciona favorablemente" al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Un escenario muy canario para la despedida del papa de nuestro país

El Papa León XIV saluda antes de celebrar la Santa Misa del Jubileo

Publicidad

Sociedad

Un incendio en Játar obliga a desplegar un amplio operativo aéreo y terrestre en Granada

Un incendio en Játar obliga a desplegar un amplio operativo aéreo y terrestre en Granada

Ambulancia del SAMU 061 de Baleares

Una mujer da a luz en plena calle en Palma guiada por teléfono por médicos del SAMU 061

Oleada de robos de ovejas en la comarca cántabra de Trasmiera.

Oleada de robos de ovejas en la comarca cántabra de Trasmiera.

Tensión en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de activistas de la Global Sumud Flotilla
Bilbao

Tensión en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de activistas de la Global Sumud Flotilla

Detenidos dos menores por varios robos a ancianas mediante tirones en Arganda
ROBO DE JOYAS

Detenidos dos menores por varios robos a ancianas mediante tirones en Arganda

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 23 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 23 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El Papa León XIV saluda antes de celebrar la Santa Misa del Jubileo
Visita del Papa

Un escenario muy canario para la despedida del papa de nuestro país

Un espacio inspirado en la Basílica de San Pedro con vegetación y piedra volcánica

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana

Detenidos dos hombres tras atropellar con una moto a un agente de la Guardia Urbana de Badalona

Imagen del Hospital de Torrevieja, donde se ha registrado el incendio

Un paciente que fumaba junto a una bombona de oxígeno, la causa del incendio en el hospital de Torrevieja

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Arrestado un hombre por besar a un niño británico de cuatro años en Mallorca

Publicidad