Un incendio en Játar obliga a desplegar un amplio operativo aéreo y terrestre en Granada

El Plan Infoca mantiene activado un importante dispositivo para combatir el incendio forestal declarado este sábado en el paraje Cortijo Moyano, en el término municipal de Játar, Granada. El fuego, que se inició alrededor de las 15:00 horas, ha obligado a movilizar numerosos medios aéreos y terrestres con el objetivo de frenar el avance de las llamas, y evitar que el incendio se extienda por la zona.

Según la información difundida por el propio Infoca a través de la red social X, en las labores de extinción participan actualmente un helicóptero pesado y otro semipesado, así como dos aviones de carga en tierra que realizan descargas continuas sobre el perímetro afectado. A este despliegue se suman dos grupos de bomberos forestales y dos brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRICA), especializadas en actuaciones de gran complejidad.

El operativo también cuenta con la coordinación de un agente de medio ambiente y dos técnicos de operaciones, encargados de supervisar la evolución del incendio y dirigir las tareas de control sobre el terreno. La prioridad de los equipos desplazados es estabilizar el fuego lo antes posible, y minimizar el impacto sobre el entorno natural.

Otro incendio en Adamuz

Mientras tanto, el Infoca continúa trabajando igualmente en otro incendio activo en Adamuz, donde durante la tarde de este sábado permanecen desplegados varios medios aéreos y terrestres para avanzar en las tareas de extinción. A las 17:20horas, EMA Infoca ha publicado en su red social X, que el fuego "había quedado estabilizado", y que aunque no está todavía controlado, "evoluciona favorablemente" al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

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