Un incendio en dos camiones obliga a cortar la AP-7 en Barcelona

La autopista AP-7 permanece cortada este lunes por la tarde a la altura de Santa Margarida i els Monjos, en la provincia de Barcelona, después de que dos camiones se incendiaran tras una colisión. El accidente ha obligado a interrumpir la circulación en ambos sentidos de la vía y ha generado varios kilómetros de retenciones, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

El siniestro se ha producido en el entorno de Vilafranca del Penedès y, por el momento, no se han registrado heridos. Bombers de la Generalitat ha desplegado hasta doce dotaciones para controlar el fuego, que ha afectado a los dos vehículos implicados. Uno de los camiones ha quedado completamente calcinado.

Las primeras informaciones apuntan a que el accidente se originó tras una colisión por rozamiento entre ambos vehículos pesados. Uno de ellos transportaba espráis en su carga, lo que provocó varias explosiones durante el incendio y una columna de humo visible desde distintos puntos.

Retenciones y desvíos en la AP-7

La circulación continúa interrumpida en ambos sentidos mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona. Según Trànsit, las retenciones alcanzan ya los cuatro kilómetros en cada dirección debido al cierre total de la autopista.

Los Mossos d’Esquadra mantienen operativo un dispositivo para desviar el tráfico y facilitar el acceso de los equipos de emergencia. Las autoridades recomiendan utilizar vías alternativas como la N-340 o la C-32 para evitar la zona afectada.

Activado el plan Transcat

A raíz del accidente, Protecció Civil ha activado en fase de alerta el plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya, conocido como Transcat.

La activación de este protocolo responde a la presencia de materiales inflamables en uno de los vehículos implicados y al riesgo derivado de las explosiones registradas durante el incendio.

Los servicios de emergencias continúan trabajando para extinguir por completo las llamas y retirar los vehículos afectados de la calzada. Por ahora no se ha informado sobre cuándo podrá reabrirse la circulación en la AP-7.

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