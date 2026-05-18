Una mujer muere atropellada por un tren de Rodalies entre Sitges y Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

El servicio de Rodalies ha estado interrumpido de nuevo entre Sitges y Vilanova i la Geltrú durante unas horas este lunes debido al atropello de una mujer, qué fatalmente, ha fallecido. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso.

Aproximadamente a un kilómetro de distancia de la estación de tren de Sitges ha tenido lugar el atropello. En esta zona se encuentra una de las playas de esta localidad. El accidente de producía alrededor de las 08:30 horas de este lunes y debido a ello se ha cortado la circulación durante dos horas aproximadamente entre las dos poblaciones. En estos momentos el servicio ya ha quedado restablecido.

Durante el incidente, Renfe ha facilitado un servicio alternativo por carretera para el tramo afectado. En la zona del siniestro se han personado varias patrullas de los Mossos, dotaciones de Bombers de la Generalitat y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan FERROCAT.

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