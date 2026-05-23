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Robo de ganado

Oleada de robos de ovejas en la comarca cántabra de Trasmiera.

Los ladrones roban ejemplares jóvenes, por lo tanto los afectados sospechan que su destino es el consumo humano.

Oleada de robos de ovejas en la comarca cántabra de Trasmiera.

Oleada de robos de ovejas en la comarca cántabra de Trasmiera. | Antena 3

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Gonzalo Masip
Publicado:

Un vecino de Omoño, en la comunidad de Cantabria nos muestra lo que queda de su rebaño tras la visita de los ladrones la semana pasada. Está integrado tan solo por dos ovejas. Nos asegura que se llevaron tres corderos y una oveja joven, de año y poco. También le robaron un pastor eléctrico valorado en unos trescientos euros. Un especie de batería, que proporciona electricidad al vallado, que cerca el campo para que no se escapen los animales.

Reincidentes

Cinco días después desaparecieron cinco ovejas en otra finca de otro ganadero. Un vecino comenta, que vio por la noche a una persona con un todoterreno con un remolque. Durante la escena, escuchó berrear a las ovejas. Para los afectados, que llevaban años cuidando de ellas, el robo supone un duro golpe. Uno de los vecinos más afectados comenta que empezó poco a poco comprando un animal y que fue ampliando el rebaño. Sin embargo, se lamenta: "A este paso me quedo sin ninguna".

Robos para consumo

Sospechan cuál será el destino final de los animales: "Creo que las matarán para la fiesta del cordero. Son ovejas jóvenes y creo que se las llevarán para eso. A las viejas no se las llevan". Este hombre ya no se atreve a sacarlas lejos de su casa, al prado de su finca. Baraja la posibilidad de colocar alguna cámara de seguridad. Algo que ya ha hecho otro de los afectados. Y la oleada de robos de ovejas continúa y se exteiende a otras poblaciones porque los ladrones ya han visitado las cercanas localidades de Meruelo y Arnuero.

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