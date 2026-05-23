Feijóo asegura que el PSOE está "políticamente agotado" y carga contra Sánchez por apoyar a Zapatero

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que Pedro Sánchez tiene que estar "muy podrido moralmente o muy pringado" para salir en apoyo de su compañero de partido José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado por corrupción en la Audiencia Nacional.

Feijóo ha centrado buena parte de su discurso en la imputación de Zapatero en la Audiencia Nacional y en el respaldo expresado por Sánchez al expresidente socialista.

"Este nuevo caso está marcando el final de una etapa. El PSOE está políticamente agotado", ha afirmado Feijóo durante la clausura del XVII Congreso del PP balear, que este fin de semana reelige a Prohens como presidenta regional del partido, a un año de las elecciones autonómicas de 2027.

El líder del PP ha sostenido que el "primer compromiso" de cualquier representante público ante los ciudadanos debe ser "no robar" y ha criticado que, según él, "desde hace varios años la única agenda que hay en España y que tiene el Gobierno es la agenda de los tribunales".

Feijóo ve una mayoría social "harta de la corrupción"

El presidente popular ha mostrado además su sorpresa por la reacción del PSOE y se ha preguntado si "no queda nadie" en el partido que "se sonroje" ante lo que considera un nuevo límite en la "decadencia" de la formación socialista.

En este sentido, ha acusado al PSOE de estar atravesado por distintos casos judiciales y ha responsabilizado políticamente a Sánchez de la situación. Según Feijóo, Zapatero "no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta", sino que, si hacía negocios, era porque tenía detrás "al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno de España".

El líder de la oposición ha afirmado también que el Ejecutivo de Sánchez pasará a la historia como el Gobierno "de las primeras veces" en democracia, en alusión a los procedimientos judiciales que, según ha enumerado, afectan a antiguos cargos socialistas, al entorno del presidente y a instituciones del Estado.

"España necesita un gobierno que no se convierta cada semana en una nueva humillación nacional"

El presidente del PP se ha mostrado convencido de que España celebrará pronto elecciones generales y de que habrá un cambio político. Según ha dicho, esa mayoría quiere "gobiernos responsables", "políticos que cumplan", "impuestos razonables" y "servicios públicos que funcionen". "Sobre todo, hay una mayoría que quiere decencia", ha remachado.

Feijóo ha contrapuesto ese modelo al que atribuye al PSOE y ha ironizado con que el "ascensor social" que, a su juicio, promueve el socialismo es "el carné" del partido.

Frente a ello, se ha comprometido a que, si llega a La Moncloa, el ascensor social vuelva a ser "la formación, el esfuerzo y la honradez".

"Este es el modelo de país que quiero: que si te formas, trabajas, eres honesto y te esfuerzas, te puede ir bien en la vida", ha concluido ante los compromisarios del PP balear, en un acto en el que ha cerrado filas con Prohens y ha presentado a Baleares como ejemplo del cambio político que los populares aspiran a llevar al conjunto de España.

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