Última hora de la imputación de Zapatero en directo: La Policía accede a la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio por la Audiencia Nacional en el marco del denominado caso Plus Ultra, una investigación sobre presuntas irregularidades en el rescate público de la aerolínea durante la pandemia.

El juez instructor investiga posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Según el auto judicial, una cuenta bancaria compartida por Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz, habría recibido cerca de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025 procedentes de empresas bajo sospecha.

La Policía Nacional también registró el despacho del expresidente en Madrid, donde los agentes de la UDEF accedieron a una caja fuerte e intervinieron documentación, dispositivos electrónicos y teléfonos móviles. Asimismo, se realizaron registros en empresas vinculadas al entorno familiar de Zapatero.

La imputación ha provocado numerosas reacciones políticas. El también expresidente Felipe González defendió la presunción de inocencia de Zapatero y aseguró que no lo imagina implicado en una trama corrupta. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso pidió elecciones anticipadas, y vinculó políticamente al expresidente con el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

La investigación continúa abierta y la Audiencia Nacional mantiene varias diligencias en marcha, incluidas peticiones de información internacional.

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