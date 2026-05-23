IMPUTACIÓN ZAPATERO
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: La Policía accede a la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero
Sigue la última hora sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en directo.
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio por la Audiencia Nacional en el marco del denominado caso Plus Ultra, una investigación sobre presuntas irregularidades en el rescate público de la aerolínea durante la pandemia.
El juez instructor investiga posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Según el auto judicial, una cuenta bancaria compartida por Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz, habría recibido cerca de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025 procedentes de empresas bajo sospecha.
La Policía Nacional también registró el despacho del expresidente en Madrid, donde los agentes de la UDEF accedieron a una caja fuerte e intervinieron documentación, dispositivos electrónicos y teléfonos móviles. Asimismo, se realizaron registros en empresas vinculadas al entorno familiar de Zapatero.
La imputación ha provocado numerosas reacciones políticas. El también expresidente Felipe González defendió la presunción de inocencia de Zapatero y aseguró que no lo imagina implicado en una trama corrupta. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso pidió elecciones anticipadas, y vinculó políticamente al expresidente con el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
La investigación continúa abierta y la Audiencia Nacional mantiene varias diligencias en marcha, incluidas peticiones de información internacional.
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Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Abascal sobre la presunción de inocencia: "Son demasiadas presunciones de inocencia"
Santiago Abascal habla dice que "la presunción de inocencia debe prevalecer siempre", pero cree que la presunción de inocencia de "Zapatero, de Ábalos, de Koldo, de Cerdán (…) es tan defendible como la del resto de ciudadanos, pero son ya demasiadas presunciones de inocencia".
Asimismo, asegura que "nadie se cree que Pedro Sánchez no esté detrás de todos estos asuntos de corrupción, cuando todo tu entorno político y familiar está encarcelado, está imputado, está acusado de gravísimos delitos".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Abascal sobre el legado de Zapatero: "es absolutamente desastroso"
El presidente de Vox dice que el legado de José Luis Rodríguez Zapatero "no solo desde la perspectiva de la corrupción que ahora está siendo investigada y que se juzgará pronto, es absolutamentedesastroso". También añade que "no solo el legado político", sino que "el legado económico es un auténtico desastre y no vamos a olvidar que es Zapatero". Concluye diciendo que "del legado de Zapatero no hay nada defendible".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Abascal dice han pedido la "declaración como testigos de Pedro Sánchez y los miembros del Consejo de Ministros que participaron"
Santiago Abascal asiste a la manifestación "Marcha por la dignidad" y declara que han solicitado a la Audiencia Nacional que Pedro Sánchez y todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron en el rescate de Plus Ultra declaren como testigos".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Abascal declara en la "Marcha por la dignidad": "Hemos solicitado en la audiencia nacional que zapatero entre en prision provisional"
El representante de Vox, Santiago Abascal, confirma que "hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional", y que "ya no queda en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de presuntos delitos". También ha asegurado que "Pedro Sánchez va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Sumar pide regular las actividades de los expresidentes tras la imputación de Zapatero
Enrique Santiago ha advertido de que existe "una línea roja difusa" entre el tráfico de influencias y las labores de asesoría que realizan algunos expresidentes del Gobierno. El diputado ha señalado que José Luis Rodríguez Zapatero "se ha buscado problemas por intentar participar en la solución de los problemas de Venezuela" y ha insistido en la necesidad de aprobar una regulación "estricta" sobre las actividades de los exmandatarios y reactivar la Ley de Lobbies.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Alicia García, portavoz del PP sobre el caso Plus Ultra destaca que "responsabilidad política hay, y mucha"
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, declara ante los medios en la manifestación en Plaza de Colón (Madrid): "Pedro Sánchez sigue en el búnker de la Moncloa, salvándose a sí mismo". También añade que "pronto debemos estar en las urnas".
Sobre el caso Plus Ultra dice que "estamos trabajando y esperando ese sumario para hacer un plan de trabajo amplio", y añade que "los españoles merecen saber la verdad". "Responsabilidad política hay, y mucha", concluyó.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Sumar marca distancia con la imputación de Zapatero y dice que "nunca" estará en un Gobierno que permita corrupción
El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado este sábado que su formación "evidentemente nunca" formará parte de un Gobierno en el que haya "supuestos de corrupción" y estos hayan sido "permitidos". "Siempre hemos marcado líneas rojas", ha defendido el dirigente, que ha pedido además ser "muy vigilantes" y "muy estrictos" ante cualquier comportamiento irregular.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Abascal se reúne con el embajador de EEUU en España y le traslada la "corrupción" del Gobierno
El líder de Vox, Santiago Abascal, se reunía este viernes con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., y le trasladaba la "grave situación" que atraviesa España por la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Felipe González no se atreve a "creer" la acusación contra Zapatero
El expresidente del Gobierno, Felipe González, aseguraba este viernes que no se atreve a "creer" las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero, y expresaba que su presunción de inocencia es "indiscutible", aunque ha calificado el auto de "muy impresionante".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Gamarra responde a Yolanda Díaz
Después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, haya asegurado desde Badajoz que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "tiene que dar explicaciones de manera rápida", Cuca Gamarra le ha respondido diciéndole que: "Igual ella misma puede dar explicaciones del rescate de Plus Ultra, dado que formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez cuando se aprobó esa decisión".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Dirigentes de PP y Vox apoyarán el sábado la marcha de Sociedad Civil Española para pedir la dimisión de Sánchez
Dirigentes y cargos del PP y Vox asistirán este sábado a la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.
La marcha convocada por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles, se iniciará a las 10.30 horas desde la madrileña Plaza de Colón y está previsto que acabe sobre las 12.30 horas en el Arco de Moncloa, según han informado los organizadores.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Ayuso subraya que Sánchez "ha unido su destino" a Zapatero
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subrayaba este viernes, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha unido su destino" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha cargado contra un PSOE que ha pasado "de la ceja a la bandeja"·
"Aquí no se están juzgando valores y mucho menos valores progres que ya se hundieron en las urnas. Ya se juzgaron ahí. Aquí se juzga corrupción. Hemos pasado de la ceja a la bandeja y se pondrán todos victimistas", censuraba la dirigente regional en una fiesta mitin de los 'populares' madrileños por los tres años de legislatura en el parque de Berlín.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
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