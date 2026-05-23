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FAMILIA REAL BRITÁNICA

La Policía británica amplía la investigación al príncipe Andrés por una posible conducta sexual inapropiada

Debido a la complejidad del caso, los investigadores han solicitado colaboración ciudadana para recopilar datos que puedan resultar útiles.

Fotograf&iacute;a de archivo. Pr&iacute;ncipe Andr&eacute;s.

Fotografía de archivo. Príncipe Andrés. EFE

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Marta Alarcón
Publicado:

La Policía británica ha ampliado la investigación abierta contra el expríncipe Andrés, para determinar si, además de posibles irregularidades cometidas durante su etapa como representante comercial del Reino Unido, pudo haber estado implicado en comportamientos de carácter sexual inapropiado.

Según han explicado las autoridades del Valle del Támesis, las pesquisas no se limitan únicamente a la supuesta filtración de información confidencial, sino que abarcan otras posibles conductas contempladas dentro del delito de mala praxis en cargos públicos.

Piden colaboración ciudadana

La Policía ha señalado que este tipo de infracción puede incluir diferentes actuaciones, entre ellas abuso de poder, corrupción, conflictos de intereses, negligencia grave o incluso conductas sexuales indebidas. Debido a la complejidad del caso, los investigadores han solicitado colaboración ciudadana para recopilar datos que puedan resultar útiles.

Según ha informado el subdirector jefe de la Policía del Valle del Támesis, Oliver Wright, un equipo especializado trabaja desde hace meses revisando abundante documentación y testimonios recibidos, tanto de particulares como de otras fuentes oficiales. El objetivo es esclarecer si Andrés Mountbatten-Windsor utilizó su posición institucional de manera impropia, durante los años en los que ejerció como enviado especial británico para comercio e inversión, entre 2001 y 2011.

Las sospechas se intensificaron tras la publicación en Estados Unidos de documentos vinculados al financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Parte de esos archivos apuntan a que el antiguo duque de York, habría compartido información reservada con Epstein durante su relación de amistad.

Además, el nombre de Andrés volvió a quedar asociado a las acusaciones formuladas por Virginia Giuffre, quien aseguró haber sido víctima de abusos sexuales por parte del aristócrata, cuando era menor de edad. Aunque él ha negado siempre cualquier conducta ilegal, en 2022 alcanzó un acuerdo económico extrajudicial con Giuffre, para cerrar la demanda presentada en Estados Unidos.

Mientras continúa la investigación, la Policía británica también ha solicitado formalmente a las autoridades estadounidenses acceso a documentación original relacionada con el caso Epstein. Entretanto, el hermano del rey Carlos III permanece apartado de la vida pública y sin funciones oficiales dentro de la familia real británica.

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