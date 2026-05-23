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Mueren 177 personas por ébola en el Congo, tres de ellas cooperantes de la Cruz Roja

Las víctimas formaban parte de la delegación de Mongbwalu, una de las áreas más afectadas por la epidemia.

Ébola en el Congo

Mueren 177 personas por ébola en el Congo, tres de ellas cooperantes de la Cruz Roja | EFE

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Marta Alarcón
Publicado:

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ha confirmado este sábado la muerte de tres voluntarios que trabajaban durante el brote de Ébola en la República Democrática del Congo.

Las víctimas, identificadas como Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo y Ajiko Chandiru Vivian, formaban parte de la delegación de la Cruz Roja en Mongbwalu, una de las áreas más afectadas por la epidemia.

Según el comunicado de la organización, "los cooperantes habrían contraído el virus mientras realizaban labores humanitarias relacionadas con el manejo de cadáveres a finales de marzo". En aquel momento, las autoridades sanitarias todavía no habían detectado oficialmente la presencia del brote en la zona.

177 fallecidos

El balance provisional de la epidemia deja ya cientos de casos sospechosos y más de un centenar de fallecidos. Ante la gravedad de la situación, la Organización Mundial de la Salud declaró recientemente la emergencia sanitaria internacional.

La FICR ha destacado la entrega y el compromiso de los voluntarios, subrayando el riesgo al que se enfrentan quienes trabajan ayudando a comunidades vulnerables en contextos de crisis sanitaria. "Su compromiso refleja la extraordinaria dedicación que muestran cada día los voluntarios de la Cruz Roja que trabajan en entornos complejos y de alto riesgo para apoyar a las personas vulnerables", han recalcado.

Médicos Sin Fronteras advierte: "Los caos aumentan a diario"

La coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, Esperanza Santos, expone la preocupante situación que se está viviendo en la República Democrática del Congo y la emergencia sanitaria del país, y alerta de que "los casos siguen aumentando a diario".

Esperanza pone sobre la mesa la falta de medios y el desbordamiento de la emergencia. Santos comenta que "en muchas de las estructuras todavía no cuentan con las zonas de aislamiento necesarias para el ébola". A lo que suma la "cada vez mayor llegada de pacientes".

"Se está tratando de aumentar la capacidad de los centros de aislamiento y preparar todas las estructuras sanitarias para que cuenten con medidas de detección y, de ese modo, que no haya una contaminación cruzada con otros pacientes o con el personal sanitario. Es uno de los mayores riesgos", afirma.

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