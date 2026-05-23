Una mujer da a luz en plena calle en Palma guiada por teléfono por médicos del SAMU 061

Una mujer de 31 años se ha puesto de parto de forma repentina en la vía pública y ha dado a luz a una niña en la calle Cap de Formentor, en el barrio de Son Roca, en Palma.

Desde la central del SAMU 061, los médicos coordinadores han estado dando instrucciones precisas por teléfono a las personas que auxiliaban a la madre en la calle, guiándolas paso a paso durante el parto hasta la llegada de las dotaciones sanitarias. De forma simultánea, el servicio de emergencias ha movilizado un rápido despliegue compuesto por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y un vehículo de logística. Al llegar al lugar, el personal médico ha procedido a estabilizar y cortar el cordón umbilical de la recién nacida, además de atender de forma integral a la madre en el mismo lugar.

Tras comprobar que los parámetros vitales de ambas eran totalmente normales, la madre y su hija han sido trasladadas en buen estado de salud al Hospital Son Llàtzer, donde permanecen ingresadas en el área de maternidad, donde evolucionan favorablemente.

Una mujer se pone de parto en plena calle en Madrid

A principios de año, otra mujer dio a luz en plena calle en la calle Egipto de San Blas de Madrid. En esta ocasión, la madre se dirigía al hospital con su pareja cuando de repente se puso de parto en plena calle. Rápidamente, los servicios de emergencia del Samur-protección civil acudieron al lugar y trasladaron a ambos al hospital y se encuentran en perfecto estado pese a las bajas temperaturas.

Gema Cámara, jefa de Guardia de SAMUR-PC detalló que les llegó una llamada de "una mamá que ya había tenido a su bebé". "La asistencia la ha realizado el propio papá. Los dos se encontraban bien" aseguró en su momento.

No obstante, el pequeño estaba un poquito "hipotérmico" por las circunstancias y la temperatura. "Lo que hemos hecho ha sido abrigarle, hacer piel con piel y rápidamente se ha recuperado, ha cogido pecho y los dos han llegado estupendamente al hospital", ha relatado.

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