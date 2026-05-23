Aumenta la demanda del carné de conducir de coche automático

Patricia se está sacando el carné de conducir en Terrassa, Barcelona. Por el momento ha hecho 9 prácticas. En su caso, las hace con un coche de transmisión automática y no manual. "Yo no había conducido nunca y el coche que me voy a comprar es automático; además, es más fácil, por eso he escogido esta opción". Algo similar le sucede a Rana: "En mi trabajo dispongo de un vehículo y es automático, no tengo elección".

Los profesionales del sector aseguran que de un año a esta parte están notando una alta demanda de este tipo de carné. "Hace años compramos un vehículo automático y había un goteo de alumnos, pero hace un tiempo el coche empezó a trabajar igual que los otros; ahora ya tenemos dos y tendremos que invertir en comprar un tercer vehículo", asegura a Antena 3 Noticias Jaume Pagès, profesor de la Autoescuela Vallparadís de Terrassa. Según la DGT, de los 600.000 carnés de conducir B1 que se tramitan al año, entre 35.000 y 37.000 son ya de coche automático.

Las autoescuelas creen que algunas de las razones por las que se da este aumento son que, por un lado, es más económico porque los alumnos realizan menos prácticas; además, muchos de los vehículos que salen al mercado ya son automáticos y, por último, aseguran que es más fácil. "Con una transmisión automática, todo el estrés de un alumno del embrague o del cambio de marchas nos lo quitamos y pueden estar focalizados en la circulación", explica Mónica Lorca, profesora de la autoescuela Liñán de Cornellà de Llobregat, y añade: "Antiguamente, comprarse un coche automático era muy caro; los adquirían personas con un poder adquisitivo elevado. Hoy en día, muchos de los vehículos que salen son ya automáticos".

Eso sí, quien se saque este carné no puede conducir uno de transmisión manual. Si se infringe esto, conlleva la pérdida de 4 puntos del carné de conducir y una multa de 500 euros. Por el momento, quien quiera pasar al coche 'de toda la vida' deberá realizar otro examen práctico con un vehículo de cambio manual. Se espera que en 2029 cambie la normativa europea y solo será necesario realizar una formación práctica de 7 horas.

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