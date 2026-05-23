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Un autobús incendiado obliga a cortar parcialmente la C-31 en Badalona

El incendio ya está controlado y se ha habilitado un carril en dirección Barcelona.

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Autobús incendiado en la C-31 en BadalonaX @transit

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Lucía Hernández
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Durante la tarde de este sábado, el incendio de un autobús, que no ha causado heridos, ha obligado a cortar, parcialmente, la autopista C-31 a su paso por Badalona (Barcelona), según ha informado el Servei Català de Trànsit.

El incendio, según los Bombers de la Generalitat, está controlado y ha empezado sobre las 18.30 horas en el tramo de la C-31 comprendido entre Badalona y Sant Adrià de Besòs. El autobús se prendió fuego al sufrir una avería y quedarse en el arcén de la vía. Todos los pasajeros pudieron bajar del vehículo sin incidencias.

El incendio había obligado inicialmente a cortar la circulación en la carretera para los dos sentidos de la marcha, pero, posteriormente, se ha abierto un carril en dirección Barcelona.

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Este viernes, un accidente entre dos camiones provocó un incendio, un herido y el corte de la autovía A-381, en sentido Jerez de la Frontera, a la altura de Alcalá de los Gazules (Cádiz). El choque se produjo sobre las 17.30 horas en el kilómetro 63 de la vía, donde uno de los vehículos comenzó a arder tras la colisión. El conductor herido tuvo que ser evacuado en helicóptero por los servicios sanitarios del 061 hasta un centro hospitalario.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, Guardia Civil y sanitarios del 112, que trabajaron durante varias horas para extinguir el fuego y despejar la carretera. La cabina de uno de los camiones quedó calcinada y el accidente provocó importantes retenciones en la A-381, que permaneció cortada durante horas en dirección Jerez mientras continuaban las labores de emergencia.

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