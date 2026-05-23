Los activistas gallegos vuelven a Santiago tras denunciar torturas y abusos en su retención en Israel

Este sábado, 23 de mayo, sobre las 22.00 horas, la delegación gallega de la flotilla que viajaba hacia Gaza regresará a Santiago de Compostela tras haber sido interceptada esta semana en el Mediterráneo. Los activistas vuelven después de permanecer retenidos por Israel y ser posteriormente deportados vía Turquía, país al que llegaron en la tarde del jueves.

Documentación y atención médica

El regreso se realizará después de un "arduo" trabajo de documentación y atención médica en la jornada del viernes, según ha confirmado la Global Sumud Flotilla. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, desveló que cuatro de los más de 40 españoles a bordo necesitaron asistencia sanitaria, sin entrar en detalles.

Los siete gallegos volarán durante este sábado, junto al resto de españoles, desde el aeropuerto de Estambul y llegarán primero a Madrid. Desde allí, se desplazarán en tren hasta la Estación Intermodal de Santiago de Compostela. El grupo se trata de: Sandra Garrido, Alberte Pagán, Ana Fuentes, Andrea Morales, Benito González, Duarte Ferrín y Xurxo Porritt.

"Numerosos abusos, torturas y la violencia extrema"

Según la delegación gallega de apoyo a los activistas, la flotilla está "bien de salud". En paralelo, Global Sumud Flotilla está documentando los "numerosos abusos, torturas y la violencia extrema" con la que fueron tratadas las personas integrantes de la flotilla. "Algunos de los casos más graves requirieron de atención médica especializada en la capital turca", añade el comunicado.

Los activistas españoles explicaron a Europa Press que durante su retención sufrieron situaciones como privación del sueño, golpes, descargas eléctricas con táseres y el uso de bridas excesivamente apretadas que les llegaban a entumecer las manos. Días antes, los abogados de Adalah, encargados de su asesoría legal, ya habían denunciado "violencia extrema" y alertado de casos de "acoso sexual y humillación".

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