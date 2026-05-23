Aviso por tormentas en seis comunidades y Zaragoza con máximas de 36 grados

Este sábado, zonas de seis comunidades autónomas están en aviso por varios fenómenos meteorológicos, entre ellas Zaragoza con alerta amarilla por temperaturas máximas. Se prevé que en la Ribera del Ebro los termómetros alcancen los 36 grados.

Amarillo y naranja en el mapa

Mientras tanto, Asturias y Cantabria se encuentran en aviso naranja por peligro de tormentas, específicamente en la cordillera y Picos de Europa, y Liébana, centro, Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pueden ir acompañadas de granizo grande o abundante y rachas muy fuertes.

El aviso amarillo también afectará a zonas de estas dos comunidades por peligro bajo de tormentas y lluvias, como el litoral oriental asturiano y el litoral cántabro.

Por su parte, Andalucíaestá en aviso amarillo por viento y fenómenos costeros. En la campiña y el litoral gaditanos y Estrecho se esperan rachas máximas entre 70 y 80 kilómetros por hora. Asimismo, en Castilla y León, siete provincias están en peligro bajo de tormentas y cuatro de ellas, además, por lluvias.

Al menos 15 litros por metro cuadrado de lluvia

Se esperan acumulaciones de lluvia de al menos 15 litros por metro cuadrado en una hora en zonas como la cordillera Cantábrica de Burgos, El Bierzo leonés y Sanabria (Zamora). Además, hay riesgo de tormentas en áreas de Ávila, Burgos, Palencia, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, así como en El Bierzo y la cordillera Cantábrica palentina, donde podrían registrarse episodios de granizo y fuertes rachas de viento.

Galicia también permanece este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas en las cuatro provincias. En zonas del interior de A Coruña y en áreas del centro y montaña de Lugo se prevén acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, existe riesgo de tormentas en comarcas como Valdeorras (Ourense) y el interior de Pontevedra, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.

La mayoría de los avisos entraron en vigor a partir de las 14.00 horas, salvo en Cádiz, donde se activaron antes del horario previsto.

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