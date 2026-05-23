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Tensión en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de activistas de la Global Sumud Flotilla

La Ertzaintza interviene con porras contra los activistas y se registraron varios incidentes.

Tensión en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de activistas de la Global Sumud Flotilla

Tensión en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de activistas de la Global Sumud Flotilla | Cedidas por FORTA

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Lucía Hernández
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Este sábado han regresado a España los activistas de la Global Sumud Flotilla retenidos por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza. En los aeropuertos de Bilbao y Barcelona les esperaban familiares y personas para mostrar su apoyo. En el aeropuerto bilbaíno se registraron incidentes y momentos de tensión entre varias personas que aguardaban la llegada de la flotilla y agentes de la Ertzaintza, que intervinieron con porras.

Según fuentes del Departamento vasco de Seguridad, efectivos de la Ertzaintza realizaron varias intervenciones e identificaron a algunas personas a la llegada de los activistas, aunque no ofrecieron más detalles sobre la actuación policial, que continúa abierta.

Desde las 11.00 horas, compañeros de los seis activistas de la delegación vasca permanecían en las instalaciones del aeropuerto de Loiu (Bizkaia) para recibirlos. Su regreso estaba previsto inicialmente para este viernes, pero retrasaron el viaje debido al ingreso hospitalario de dos de los activistas por las lesiones sufridas durante la intervención israelí. Según la delegación Global Sumud Euskal Herria, ambos fueron hospitalizados por "las lesiones" sufridas por las fuerzas israelíes.

En total, una veintena de activistas, entre ellos 18 catalanes y varios procedentes de Baleares y Valencia, llegaron este sábado al mediodía a Barcelona, cinco días después de ser capturados. Los integrantes de la flotilla comenzaron a salir sobre las 13.30 horas por la zona de llegadas de la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde unas 200 personas les esperaban con banderas palestinas y pancartas de apoyo.

"Fuimos secuestradas y brutalmente agredidas"

Ariadna Masmitjà, conocida como Masmi y vinculada al sindicato IAC, declaró ante los medios que las activistas fueron "secuestradas y brutalmente agredidas". También explicó que la misión, iniciada el pasado 15 de abril, tenía como objetivo "romper el bloqueo, abrir un corredor humanitario y denunciar lo que está viviendo el pueblo palestino".

Masmitjà denunció que barcos cargados de armas pueden navegar por el Mediterráneo "sin que nadie los detenga", mientras que cuando se trata de una flotilla humanitaria "aparece un Estado genocida con el silencio y la complicidad del resto de gobiernos". Asimismo, criticó que se permitiera interceptar la embarcación, dejar los barcos "a la deriva" y agredir a las personas que viajaban en ella.

"Deberían romperse todas las relaciones con ese Estado"

Ante esta situación, reclamó a la Unión Europea y al Gobierno español que rompan relaciones con Israel y actúen ante el Tribunal Penal Internacional. "Benjamin Netanyahu tiene una orden de detención y deberían romperse todas las relaciones con ese Estado", afirmó.

También criticó al Gobierno español por mantener, según ella, relaciones comerciales, económicas y armamentísticas con Israel pese a sus discursos de apoyo a Palestina. "Nos estamos jugando la vida porque los gobiernos callan y son cómplices. Exigimos que pasen de las palabras a los hechos", concluyó.

Entre las personas que acudieron a recibir a los activistas se encontraban el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el eurodiputado Jaume Asens, entre otros representantes políticos.

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